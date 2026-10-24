تامین زیرساخت ها و خدمات عمومی، شرط تکمیل طرح های مسکن در کردستان است

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان:

سرویس کردستان - مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: تکمیل پروژه های مسکونی بدون فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات عمومی موردنیاز ساکنان، به تحقق سکونت پایدار منجر نمی شود.

به گزارش کرد پرس، در جلسه شورای مسکن بیجار اظهار کرد: ضرورت ارتقای کیفیت منازل مسکونی منوط به تامین هم زمان خدمات زیربنایی و روبنایی در طرح های نهضت ملی مسکن در تمام شهرستان های استان است.

وی با تاکید بر هم افزایی تمام مدیران دستگاه های اجرایی در اجرای به موقع زیرساخت ها در سایت های نهضت ملی مسکن، افزود: تامین آب، برق و سایر زیرساخت های ضروری، در کنار خدمات عمومی از جمله مدرسه، درمانگاه، پارک و فضای سبز، از الزامات اساسی اجرای پروژه های مسکونی است و باید متناسب با روند پیشرفت طرح ها در دستور کار دستگاه های مسئول قرار گیرد.

تکمیل زیرساخت ها؛ اولویت اجرای طرح های مسکن

قادری با بیان اینکه موفقیت طرح های مسکن صرفا به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی شود، افزود: فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان، مستلزم برنامه ریزی دقیق برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و هماهنگی موثر میان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان است.

وی تاکید کرد: پروژه های مسکونی باید به گونه ای اجرا شوند که متقاضیان پس از تحویل واحدها، برای دسترسی به امکانات اولیه زندگی با مشکل مواجه نشوند.

توسعه خدمات آموزشی و عمومی در سایت های مسکونی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، احداث مدارس، تامین فضاهای آموزشی، ایجاد پارک و توسعه فضاهای سبز را از نیازهای ضروری مجموعه های مسکونی دانست و گفت: تامین این امکانات باید متناسب با جمعیت پذیری سایت ها و نیاز ساکنان پیگیری شود.

قادری همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه های خدماتی نیمه تمام، تامین اعتبارات موردنیاز و پیگیری تعهدات دستگاه های مسئول تاکید کرد و هماهنگی میان مجموعه های اجرایی را عاملی موثر در تسریع روند تکمیل خدمات دانست.

هماهنگی دستگاه ها برای تحقق سکونت پایدار

وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه های اجرایی درپیشبردطرح های مسکن استان، خواستار پیگیری مستمر تامین زیرساخت ها و خدمات عمومی در کنار عملیات ساخت وساز شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: هدف نهایی اجرای طرح های مسکن، علاوه بر تامین سرپناه، فراهم کردن محیطی مناسب برای زندگی شهروندان است؛ ازاین رو، تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی باید به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند اجرای پروژه ها مورد توجه قرار گیرد.

بازدید میدانی از پروژه های مسکن و راه سازی

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان پشت میزنشینی را عامل توسعه نیافتگی می داند و به همین دلیل او در سفر به شهرستان های استان از روند طرح نهضت ملی مسکن و پروژه های راه سازی بازدید و از نزدیک موانع و مشکلات فرارو را بررسی و دستور رسیدگی را صادر می کند.

امیر قادری در ادامه سفرهای شهرستانی این هفته به بیجار بام ایران رفت و از نزدیک درجریان عملیات اجرای پروژه مسکن ملی در دو گروه انبوه سازی و گروه ساخت قرار گرفت و در جلسه شورای مسکن این شهرستان تمام موانع موجود را بررسی و راهکارهای حل مشکل را به مدیران دستگاه های ذیربط ارایه داد.

آغازعملیات آماده سازی واگذاری زمین به ۵۶۰ متقاضی مسکن ملی در بیجار

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان کردستان نیز از آغاز عملیات آماده سازی و محوطه سازی سایت های نهضت ملی مسکن عسکرآباد و بادامستان شهرستان بیجار خبر داد.

امیرحسین جمشیدی با اشاره به آغاز عملیات آماده سازی و محوطه سازی این طرح از نهضت ملی در جریان سفر مدیرکل راه و شهرسازی به بیجار افزود:آماده سازی سایت های عسکرآباد و بادامستان زمینه واگذاری زمین به ۵۶۰ متقاضی را در قالب گروه ساخت فراهم می کند.

به گفته وی سایت بادامستان بیجار ۲۱ هزار و ۱۷۴ مترمربع و سایت عسکرآباد ۹۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع مساحت دارد که مجموع مساحت این دو سایت به ۱۱۹ هزار و ۹۷۴ مترمربع می رسد.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اهمیت آماده سازی اراضی طرح های نهضت ملی مسکن گفت: اجرای عملیات زیرسازی، آماده سازی و محوطه سازی این اراضی، بستر لازم را برای توسعه شبکه های زیرساختی و ورود به مراحل اجرایی ساخت واحدهای مسکونی فراهم می کند.

جمشیدی ادامه داد: آماده سازی سایت های نهضت ملی مسکن از مراحل مهم پیش از اجرای عملیات ساخت وساز است و با تکمیل این فرآیند، زمینه برای پیشبرد روند اجرای طرح و تامین مسکن متقاضیان در شهرستان بیجار فراهم خواهد شد.