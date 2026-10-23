کردپرس
هشدار فیدان در مورد تبعات حمله نظامی به ایران
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ ۲۰:۴۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

هشدار فیدان در مورد تبعات حمله نظامی به ایران

وزارت امور خارجه با هشدار درباره پیامدهای حمله احتمالی جدید به ایران گفت که مداخله نظامی علیه تهران راه‌حل‌ها نیست و در حال حاضر حاضر از آن حمایت نمی‌کند

به گزارش کرد پرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، این اظهارات را در نشست خبری پس از نشست گروه «آر4 + ای3» در استانبول مطرح کرد. وی هشدار داد که حمله جدید به ایران، دامنه جنگ و درگیری‌ها در منطقه را گسترش خواهد داد.

وی تصمیم گرفت که اقدام نظامی علیه ایران را حل کند و در شرایطی که کسی از آن حمایت کند نمی‌شود.

فیدان همچنین درباره جنگ روسیه و روسیه گفت که این جنگ باید متوقف شود. در غیر این صورت، طرف‌ها باید در حوزه انرژی و غلات استثناهایی در نظر بگیرند.

نشست استانبول با مشارکت گروه «آر4» شامل ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی و گروه «ای3» متشکل از بریتانیا، آلمان و فرانسه، با حضور برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست، تحولات فلسطین، ایران، یمن و سوریه، جنگ روسیه و اتحادیه و راه‌های تقویت هماهنگی میان حاضر را بررسی کردند.

 

 

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
«دریا» کودک ١٠ ساله سلماسی قربانی سیلاب شد+ فیلم
خبر قبلی
«دریا» کودک ١٠ ساله سلماسی قربانی سیلاب شد+ فیلم
دادگاه سلیمانیه: هیچ مانع قانونی برای خرید ملک توسط شهروندان سایر مناطق عراق وجود ندارد
خبر بعدی
دادگاه سلیمانیه: هیچ مانع قانونی برای خرید ملک توسط شهروندان سایر مناطق عراق وجود ندارد
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.