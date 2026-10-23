هشدار فیدان در مورد تبعات حمله نظامی به ایران

وزارت امور خارجه با هشدار درباره پیامدهای حمله احتمالی جدید به ایران گفت که مداخله نظامی علیه تهران راه‌حل‌ها نیست و در حال حاضر حاضر از آن حمایت نمی‌کند

به گزارش کرد پرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، این اظهارات را در نشست خبری پس از نشست گروه «آر4 + ای3» در استانبول مطرح کرد. وی هشدار داد که حمله جدید به ایران، دامنه جنگ و درگیری‌ها در منطقه را گسترش خواهد داد.

وی تصمیم گرفت که اقدام نظامی علیه ایران را حل کند و در شرایطی که کسی از آن حمایت کند نمی‌شود.

فیدان همچنین درباره جنگ روسیه و روسیه گفت که این جنگ باید متوقف شود. در غیر این صورت، طرف‌ها باید در حوزه انرژی و غلات استثناهایی در نظر بگیرند.

نشست استانبول با مشارکت گروه «آر4» شامل ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی و گروه «ای3» متشکل از بریتانیا، آلمان و فرانسه، با حضور برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست، تحولات فلسطین، ایران، یمن و سوریه، جنگ روسیه و اتحادیه و راه‌های تقویت هماهنگی میان حاضر را بررسی کردند.