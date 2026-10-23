دادگاه سلیمانیه: هیچ مانع قانونی برای خرید ملک توسط شهروندان سایر مناطق عراق وجود ندارد

ریاست دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه اعلام کرد رأی شماره ۵۷/ک/۲۰۲۶ تنها یک مورد خاص و یک تصمیم اداری را بررسی کرده و نباید مفاد آن به‌عنوان ممنوعیت کلی خرید آپارتمان و املاک در سلیمانیه تفسیر شود.

به گزارش کردپرس، ریاست دادگاه تجدیدنظر منطقه سلیمانیه در توضیحی برای افکار عمومی اعلام کرد که هیچ مانع قانونی برای مالکیت آپارتمان و املاک در سلیمانیه از سوی شهروندان سایر مناطق عراق وجود ندارد.

دراومیدیا نوشت: دادگاه اداری سلیمانیه در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، رأی شماره ۵۷/ک/۲۰۲۶ را صادر کرده که در رسانه‌ها با برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی همراه شده است؛ تفسیرهایی که به گفته ریاست دادگاه، حتی با مفاد خود رأی نیز مطابقت ندارد.

در این توضیح آمده است که رأی مذکور صرفاً در بخش منطوق، یک دستور اداری را لغو کرده و هنوز قطعی و لازم‌الاجرا نشده است؛ بنابراین، این رأی به‌تنهایی هیچ حجیت قضایی عامی ایجاد نمی‌کند و تنها به بررسی یک مورد خاص پرداخته است. همچنین، رأی مذکور صرفاً یک تصمیم اداری را به دلیل عدم صلاحیت مرجع صادرکننده لغو کرده است.

ریاست دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه تأکید کرده است که موضوع مالکیت املاک در سلیمانیه، همانند سایر شهرهای عراق، بر اساس قانون اساسی و قوانین خاص مربوط به ثبت املاک، از جمله قانون ثبت املاک، تنظیم می‌شود و هیچ مانع قانونی برای مالکیت قانونی شهروندان سایر مناطق عراق بر آپارتمان‌ها و املاک در سلیمانیه وجود ندارد.

در این توضیح همچنین با استناد به قانون اساسی عراق آمده است که شهروندان در حقوق و وظایف خود، بدون تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب یا منطقه، برابر هستند.

ریاست دادگاه تأکید کرده است که نمی‌توان هر فردی از جانب خود یک رأی قضایی غیرقطعی را تفسیر و از آن نتیجه‌ای کلی برای تمامی موارد گرفت، در حالی که رأی مذکور تنها یک وضعیت خاص را مورد بررسی قرار داده است.