خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ ۱۳:۲۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
«دریا» کودک ١٠ ساله سلماسی قربانی سیلاب شد+ فیلم
سرویس آذربایجان غربی- سیلاب شب گذشته در سلماس موجب مرگ ٣ نفر شد که یکی از قربانیان، دریا دختر ١٠ ساله سلماسی بود که کیف و کتابهایش در میان گل و لای پیدا شد.
به گزارش کردپرس، بر اثر بارش سنگین باران و وقوع سیلاب در سلماس، ٣ نفر جان خود را از دست دادند.
وقوع سیل در روستاهای شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی کندی سلماس به ۱۷ منزل مسکونی با ۷۸ نفر روستانشین خسارت زد.
متاسفانه در روستای کانیان سلماس یک دختر ۱۰ ساله بر اثر سیل فوت و ۲ نفر مصدوم شدند که فوتی حادثه پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب توسط اکیپ هلال احمر به مراجع قانونی تحویل و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.
دریا دختر ١٠ ساله سلماسی قربانی سیلاب شد و کیف مدرسه اش در آخرین شب مهر ماه در فاصله ۸ کیلومتر دورتر از پیکرش در میان گل و لای پیدا شد.
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