«دریا» کودک ١٠ ساله سلماسی قربانی سیلاب شد+ فیلم

وقوع سیل در روستاهای شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی کندی سلماس به ۱۷ منزل مسکونی با ۷۸ نفر روستانشین خسارت زد.

متاسفانه در روستای کانیان سلماس یک دختر ۱۰ ساله بر اثر سیل فوت و ۲ نفر مصدوم شدند که فوتی حادثه پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب توسط اکیپ هلال احمر به مراجع قانونی تحویل و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

دریا دختر ١٠ ساله سلماسی قربانی سیلاب شد و کیف مدرسه اش در آخرین شب مهر ماه در فاصله ۸ کیلومتر دورتر از پیکرش در میان گل و لای پیدا شد.