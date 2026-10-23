سروبس کرمانشاه _ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از راه‌اندازی دومین دوربین پایش تصویری این اداره‌کل در شهرستان دالاهو خبر داد و گفت: این دوربین با شعاع دید حدود ۴۵ کیلومتر، امکان رصد عرصه‌ای به قطر تقریبی ۹۰ کیلومتر را فراهم می‌کند.

به‌گزارش کردپرس؛ محمدحسین رستمی اظهار کرد: این دوربین با اخذ مجوزهای قانونی و با هدف تقویت نظارت بر جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی استان در نقطه‌ای مرتفع از شهرستان دالاهو نصب و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: موقعیت مکانی دوربین امکان دید گسترده بر جنگل‌ها و اراضی منابع طبیعی منطقه را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش ظرفیت پایش و حفاظت از این عرصه‌ها کمک کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در صیانت از منابع طبیعی، بیان کرد: توسعه سامانه‌های پایش تصویری، توان نظارتی را افزایش می‌دهد و زمینه شناسایی سریع‌تر رخدادهای احتمالی و ارتقای آمادگی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را فراهم می‌کند.

رستمی تأکید کرد: حفاظت مؤثر از جنگل‌ها و مراتع به تقویت امکانات، بهره‌گیری از فناوری‌های کارآمد و توسعه ابزارهای نظارتی نیاز دارد و راه‌اندازی این دوربین، گامی در مسیر هوشمندسازی پایش عرصه‌های طبیعی استان است.

گفتنی است؛ جنگل‌ها و مراتع زاگرس از سرمایه‌های طبیعی مهم کشور به شمار می‌روند و پایش مستمر آن‌ها می‌تواند در شناسایی به‌موقع رخدادهای تهدیدکننده و تقویت اقدامات حفاظتی نقش مؤثری داشته باشد.