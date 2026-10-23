مرگ ٣ نفر در سیلاب سلماس/خروجی رزمایش بزرگ مقابله با سیلاب و طوفان چه بود؟!
به گزارش کردپرس،٢٢ روز پس از میزبانی رزمایش بزرگ مقابله با سیل و طوفان در ارومیه که ٦ استان شمالغرب کشور در آن مشارکت داشتند؛ سیلاب دامان شمال آذربایجان غربی را گرفت و شهرهای سلماس و ماکو را گرفتار کرد. علیرغم اینکه هشدارهای هواشناسی هم وقوع سیلاب را هشدار داده بودند!
شدت سیلاب به حدی بود که در روستای «کانیان» سلماس ٣ نفر جان باختند که یکی از قربانیان یک دختر بچه ١٠ ساله بود که سیلاب خودروی حامل او خانواده اش را نابود کرد.
مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به یافتن پیکر سومین مفقودی سیل روستای کانیان سلماس توسط نجاتگران هلال احمر استان گفت: پس از ۱۴ ساعت جستجو، پیکر مفقودی سوم حادثه سیل روستای «کانیان» سلماس در فاصله ۸ کیلومتری از محل آخرین رویت پیدا شد.
حمید محبوبی ادامه داد: با پیدا شدن این پیکر تعداد فوتیهای سیل سلماس به ۳ نفر افزایش یافت.
محبوبی گفت: در سلماس یک دختر ۱۰ ساله و پیرمرد ۶۳ ساله بر اثر سیل فوت و ۲ نفر مصدوم شدند که فوتیهای حادثه پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب توسط اکیپ هلال احمر به مراجع ذی صلاح تحویل و مصدومین به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی همچنین از وقوع بارش شدید تگرگ و جاری شدن روانآبها در بخش مرکزی ماکو خبر داد و گفت: این وضعیت موجب آسیب به منازل مسکونی در روستای «ارنلر» ماکو شد و ۷ واحد مسکونی به استعداد ۲۴ نفر در اثر وقوع سیل آسیب دیدهاند.
وضعیت ناگوار پیش آمده و جان باختن ٣ نفر از هم وطنانمان در حالی رخ داده است که ارگان های مسئول کوچکترین توجهی به هشدارهای صادر از سوی هواشناسی مبنی بر وقوع بارش های رگباری و سیلابی شدن معابر نداشتند و باز هم مدیریت بحران را به پس از بحران واگذار کردند.
از سویی دیگر مشخص شده؛ رزمایش بزرگ مقابله با سیل و طوفان ارومیه که توسط وزارت نیرو در مرکز استان با مشارکت ٦ استان دیگر اوایل مهر ماه برگزار شده بود، خروجی اش صفر بود و نتوانسته نتیجه ای کاربردی داشته باشد. کما اینکه تنها ١٠ روز پس از آن رزمایش معابر شهر ارومیه را هم سیلاب تسخیر کرده بود.
این موارد نشان می دهد استان آمادگی میزبانی چنین رزمایش دهن پرکنی را نداشته و یا اینکه عملا رزمایش فقط یک شوی جلساتی بدون خروجی بوده است!
اکنون که سیلاب جان ٣ نفر از هم وطنانمان را گرفته است پاسخ مسئولان برای هزینه های گزاف چنین رزمایش بی حاصلی چیست؟!
کودک ١٠ ساله ایی که تنها یک ماه پس از آغاز سال تحصیلی قربانی ندانم کاریهای مسئولان شد و سیلاب جانش را گرفت، اکنون کیف و کتابهایش لابه لای گل و لای سیلاب پیدا شده است.
کودکی که سیلاب امیدها و چراغ زندگی اش را خاموش کرد در حالی که باید برای روزهای بهتر برنامه ریزی می کرد اما عدم برنامه ریزی مسئولان برای یک بارش پاییزی در آخرین شهر مهر ماه، او را از مهر پدر و مادرش جدا کرد.
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