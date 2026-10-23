مرگ ٣ نفر در سیلاب سلماس/خروجی رزمایش بزرگ مقابله با سیلاب و طوفان چه بود؟!

وضعیت ناگوار پیش آمده و جان باختن ٣ نفر از هم وطنانمان در حالی رخ داده است که ارگان های مسئول کوچکترین توجهی به هشدارهای صادر از سوی هواشناسی مبنی بر وقوع بارش های رگباری و سیلابی شدن معابر نداشتند و باز هم مدیریت بحران را به پس از بحران واگذار کردند.

از سویی دیگر مشخص شده؛ رزمایش بزرگ مقابله با سیل و طوفان ارومیه که توسط وزارت نیرو در مرکز استان با مشارکت ٦ استان دیگر اوایل مهر ماه برگزار شده بود، خروجی اش صفر بود و نتوانسته نتیجه ای کاربردی داشته باشد. کما اینکه تنها ١٠ روز پس از آن رزمایش معابر شهر ارومیه را هم سیلاب تسخیر کرده بود.

این موارد نشان می دهد استان آمادگی میزبانی چنین رزمایش دهن پرکنی را نداشته و یا اینکه عملا رزمایش فقط یک شوی جلساتی بدون خروجی بوده است!

اکنون که سیلاب جان ٣ نفر از هم وطنانمان را گرفته است پاسخ مسئولان برای هزینه های گزاف چنین رزمایش بی حاصلی چیست؟!

کودک ١٠ ساله ایی که تنها یک ماه پس از آغاز سال تحصیلی قربانی ندانم کاریهای مسئولان شد و سیلاب جانش را گرفت، اکنون کیف و کتابهایش لابه لای گل و لای سیلاب پیدا شده است.

کودکی که سیلاب امیدها و چراغ زندگی اش را خاموش کرد در حالی که باید برای روزهای بهتر برنامه ریزی می کرد اما عدم برنامه ریزی مسئولان برای یک بارش پاییزی در آخرین شهر مهر ماه، او را از مهر پدر و مادرش جدا کرد.