نماینده ویژه سازمان ملل:

سرویس جهان- پائولا گاویریا بتانکور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر آوارگان داخلی، اعلام کرد کردهایی که به عفرین در شمال سوریه بازگشته‌اند، با وجود رضایت از بازگشت به خانه‌های خود، همچنان به زیرساخت‌های اساسی، خدمات درمانی و فرصت‌های معیشتی نیاز دارند.

به گزارش کردپرس پائولا گاویریا بتانکور گفت بازگشت فیزیکی آوارگان به محل زندگی خود به‌تنهایی راه‌حل مشکلات آنان نیست و باید شرایط لازم برای دسترسی به خدمات عمومی، اشتغال و برخورداری از حقوق فرهنگی و زبانی نیز فراهم شود.

بتانکور با اشاره به احساس تعلق کردهای بازگشته به عفرین به زادگاه خود تأکید کرد که این افراد همچنان با کمبود فرصت‌های معیشتی، راه‌های مناسب و خدمات درمانی مواجه هستند. وی افزود که دولت سوریه برای بهبود شرایط تلاش می‌کند، اما بازگشت پایدار به حمایت‌های گسترده‌تر و مشارکت بازگشت‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین بر ضرورت توجه به خواسته های فرهنگی و زبانی کردها و تضمین حقوق آنان در چارچوب قانون اساسی سوریه تأکید کرد. به گفته وی، کردهای بازگشته می‌خواهند در گفت‌وگوهای مربوط به آینده مناطق خود حضور داشته باشند و مطالباتشان شنیده شود؛ هرچند همچنان درباره تأمین نیازهای اولیه و میزان حمایت دولت نگرانی‌هایی دارند.

کردهای عفرین از زمان حمله نیروهای ترکیه و گروه‌های مسلح مورد حمایت آنکارا به این شهر در سال ۲۰۱۸، چندین موج آوارگی را تجربه کرده‌اند. در پی این تحولات، شماری از خانواده‌های کرد ناچار به ترک خانه‌های خود شدند و خانواده‌های عمدتاً عرب در برخی از املاک تخلیه‌شده اسکان یافتند.

نهادهای بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر در سال‌های گذشته موارد متعددی از نقض حقوق ساکنان عفرین، از جمله قتل‌های خودسرانه، آدم‌ربایی، غارت محصولات کشاورزی، قطع درختان زیتون و دریافت مالیات از کشاورزان محلی را ثبت کرده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از دریافت مبالغی بین یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ دلار از خانواده‌های آواره برای بازپس‌گیری خانه‌هایشان منتشر شده است.

با سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ و درگیری‌های بعدی میان نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، شماری از ساکنان عفرین بار دیگر آواره شدند. با این حال، روند بازگشت آوارگان در ماه‌های اخیر ادامه یافته و تا ژوئن ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۰ هزار خانواده به این شهر بازگشته بودند.

بازگشت این خانواده‌ها بخشی از اجرای توافق ۳۰ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت موقت سوریه به شمار می‌رود؛ توافقی که ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آوارگان به مناطق خود را پیش‌بینی کرده است.

با وجود پیشرفت در روند بازگشت، مسائلی مانند بازپس‌گیری املاک، تأمین معیشت، دسترسی به خدمات عمومی و تضمین حقوق زبانی و آموزشی کردها همچنان از چالش‌های اصلی بازگشت پایدار به عفرین محسوب می‌شوند.