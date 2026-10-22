آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده امروله و دالاخانی

سرویس کرمانشاه _ آتش سوزی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده امروله و دالاخانی با تلاش محیط‌بانان خاموش شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صحنه از مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده امروله و دالاخانی، در ارتفاعات روبه‌روی روستای هالان، با تلاش محیط‌بانان خبر داد و گفت: این حریق که از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه آغاز شده بود، سرانجام ساعت ۲۱:۳۰ مهار و عملیات اطفای آن به پایان رسید.