کردپرس
آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده امروله و دالاخانی
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۲۲:۴۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده امروله و دالاخانی

سرویس کرمانشاه _ آتش سوزی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده امروله و دالاخانی با تلاش محیط‌بانان خاموش شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صحنه از مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده امروله و دالاخانی، در ارتفاعات روبه‌روی روستای هالان، با تلاش محیط‌بانان خبر داد و گفت: این حریق که از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه آغاز شده بود، سرانجام ساعت ۲۱:۳۰ مهار و عملیات اطفای آن به پایان رسید.

به گزارش کردپرس؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صحنه از مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده امروله و دالاخانی، در ارتفاعات روبه‌روی روستای هالان، با تلاش محیط‌بانان خبر داد.

 وی گفت: این حریق که از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه آغاز شده بود،

وی افزود: سرانجام ساعت ۲۱:۳۰ مهار و عملیات اطفای آتش به پایان رسید.

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