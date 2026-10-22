سرپرست دفتر شهری امور شهری استانداری کرمانشاه منصوب شد

سرویس کرمانشاه _ منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در حکمی «وحید خسروی» را به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منصوب کرد.

به گزارش کردپرس؛ وحید خسروی پیش از این سمت مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه را عهده دار بود.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان و مدیر مرکز استعدادیابی و ورزش قهرمانی از دیگر سوابق کاری وی است.

وی همچنین مدرس دانشگاه و دانش آموخته دکترای مدیریت و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و برنامه ریزی استراتژیک است.