کردپرس
سرپرست دفتر شهری امور شهری استانداری کرمانشاه منصوب شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۲۲:۴۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

سرپرست دفتر شهری امور شهری استانداری کرمانشاه منصوب شد

سرویس کرمانشاه _ منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در حکمی «وحید خسروی» را به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منصوب کرد.

به گزارش کردپرس؛ وحید خسروی پیش از این سمت مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه را عهده دار بود.

 معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان و مدیر مرکز استعدادیابی و ورزش قهرمانی از دیگر سوابق کاری وی است.

 وی همچنین مدرس دانشگاه و دانش آموخته دکترای مدیریت و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و برنامه ریزی استراتژیک است.

 

 

 

 

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
نگاهی به گذرگاه‌های زمینی مرز عراق و ایران
خبر قبلی
نگاهی به گذرگاه‌های زمینی مرز عراق و ایران
آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده امروله و دالاخانی
خبر بعدی
آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده امروله و دالاخانی
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.