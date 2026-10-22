خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۲۲:۴۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
سرپرست دفتر شهری امور شهری استانداری کرمانشاه منصوب شد
سرویس کرمانشاه _ منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در حکمی «وحید خسروی» را به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منصوب کرد.
به گزارش کردپرس؛ وحید خسروی پیش از این سمت مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه را عهده دار بود.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان و مدیر مرکز استعدادیابی و ورزش قهرمانی از دیگر سوابق کاری وی است.
وی همچنین مدرس دانشگاه و دانش آموخته دکترای مدیریت و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و برنامه ریزی استراتژیک است.
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