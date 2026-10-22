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نگاهی به گذرگاه‌های زمینی مرز عراق و ایران
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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اینفوگرافیک؛

نگاهی به گذرگاه‌های زمینی مرز عراق و ایران

در این اینفوگرافیک تمامی گذرگاه‌های زمینی در مرز عراق و ایران بهمراه موقعیت جغرافیایی و نوع تردد در آنها مشخص شده است.

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به نوشته میدل ایست نیوز، نگاهی به گذرگاه‌های زمینی مرز عراق و ایران:

گذرگاه‌های مرزی در بخش عربی عراق

گذرگاه «الشلامجة» در قسمت عراقی

گذرگاه شلمچه در قسمت ایرانی

موقعیت: استان خوزستان ایران – استان بصره عراق

کاربری: مسافری، زیارتی و تجاری

 

گذرگاه «الشیب» در قسمت عراقی

گذرگاه چذابه در قسمت ایرانی

موقعیت: استان خوزستان ایران – استان میسان عراق/ بخش «المشرح» شهرستان «کحلاء» از توابع العماره

کاربری: مسافری و تجاری

 

گذرگاه «زرباطیه» در بخش عراقی

گذرگاه مهران در قسمت ایرانی

موقعیت: استان ایلام ایران – استان واسط عراق از توابع شهرستان «بدره»

کاربری: مهم‌ترین و پرترددترین گذرگاه مسافری و زیارتی؛ فعال در حوزه تجاری و مبادله کالا

 

گذرگاه «المنذریه» در قسمت عراقی

گذرگاه خسروی در قسمت ایرانی

موقعیت: استان کرمانشاه ایران – استان دیالی در شمال شرقی شهرستان خانقین

کاربری: مسافری، زیارتی و تجاری و ترانزیت کالا

 

گذرگاه «مندلی» در قسمت عراقی

گذرگاه سومار در قسمت ایرانی

موقعیت: استان کرمانشاه ایران  – استان دیالی -شهر مندلی

کاربری: عمدتاً تجاری و تبادل کالا

 

گذرگاه «الشهابی – جنکله» در قسمت عراقی

گذرگاه دهلران / مهران جنوبی در قسمت ایرانی

موقعیت: استان ایلام ایران – استان واسط عراق

کاربری: عمدتاً تجاری و مبادله کالا

 

گذرگاه‌های مرزی در بخش کردی عراق

گذرگاه «پرویزخان»

موقعیت: استان کرمانشاه ایران – استان سلیمانیه شهرستان گرمیان عراق

کاربری:  تجاری و ترانزیتی و  مسافری

 

گذرگاه «باشماخ» در قسمت عراقی

گذرگاه باشماق در قسمت ایرانی

موقعیت: استان کردستان ایران شهرستان مریوان – استان سلیمانیه عراق شهر  پنجوین

کاربری: تجاری، ترانزیت کالا و تردد زائران در ایام خاص مانند اربعین

 

گذرگاه «حاجی عمران» در قسمت عراقی

گذرگاه تمرچین در قسمت ایرانی

موقعیت: استان آذربایجان غربی ایران شهرستان پیرانشهر – استان اربیل در شمال عراق شهرستان  چومان

کاربری: مسافری، زیارتی و تجاری

 

گذرگاه «سیران بن» در قسمت عراقی

گذرگاه سیرانبد در قسمت ایرانی

موقعیت: استان کردستان ایران شهرستان بانه  – استان سلیمانیه عراق شهرستان پنجوین

کاربری: تجاری

 

گذرگاه «چیلات»

موقعیت: استان ایلام شهرستان دهلران، منطقه جلات (چیلات) از توابع شهرستان «علی‌غربی»، در شمال شرقی استان میسان

کاربری: تجاری و مبادله کالا

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