نگاهی به گذرگاههای زمینی مرز عراق و ایران
کردپرس
به نوشته میدل ایست نیوز، نگاهی به گذرگاههای زمینی مرز عراق و ایران:
گذرگاههای مرزی در بخش عربی عراق
گذرگاه «الشلامجة» در قسمت عراقی
گذرگاه شلمچه در قسمت ایرانی
موقعیت: استان خوزستان ایران – استان بصره عراق
کاربری: مسافری، زیارتی و تجاری
گذرگاه «الشیب» در قسمت عراقی
گذرگاه چذابه در قسمت ایرانی
موقعیت: استان خوزستان ایران – استان میسان عراق/ بخش «المشرح» شهرستان «کحلاء» از توابع العماره
کاربری: مسافری و تجاری
گذرگاه «زرباطیه» در بخش عراقی
گذرگاه مهران در قسمت ایرانی
موقعیت: استان ایلام ایران – استان واسط عراق از توابع شهرستان «بدره»
کاربری: مهمترین و پرترددترین گذرگاه مسافری و زیارتی؛ فعال در حوزه تجاری و مبادله کالا
گذرگاه «المنذریه» در قسمت عراقی
گذرگاه خسروی در قسمت ایرانی
موقعیت: استان کرمانشاه ایران – استان دیالی در شمال شرقی شهرستان خانقین
کاربری: مسافری، زیارتی و تجاری و ترانزیت کالا
گذرگاه «مندلی» در قسمت عراقی
گذرگاه سومار در قسمت ایرانی
موقعیت: استان کرمانشاه ایران – استان دیالی -شهر مندلی
کاربری: عمدتاً تجاری و تبادل کالا
گذرگاه «الشهابی – جنکله» در قسمت عراقی
گذرگاه دهلران / مهران جنوبی در قسمت ایرانی
موقعیت: استان ایلام ایران – استان واسط عراق
کاربری: عمدتاً تجاری و مبادله کالا
گذرگاههای مرزی در بخش کردی عراق
گذرگاه «پرویزخان»
موقعیت: استان کرمانشاه ایران – استان سلیمانیه شهرستان گرمیان عراق
کاربری: تجاری و ترانزیتی و مسافری
گذرگاه «باشماخ» در قسمت عراقی
گذرگاه باشماق در قسمت ایرانی
موقعیت: استان کردستان ایران شهرستان مریوان – استان سلیمانیه عراق شهر پنجوین
کاربری: تجاری، ترانزیت کالا و تردد زائران در ایام خاص مانند اربعین
گذرگاه «حاجی عمران» در قسمت عراقی
گذرگاه تمرچین در قسمت ایرانی
موقعیت: استان آذربایجان غربی ایران شهرستان پیرانشهر – استان اربیل در شمال عراق شهرستان چومان
کاربری: مسافری، زیارتی و تجاری
گذرگاه «سیران بن» در قسمت عراقی
گذرگاه سیرانبد در قسمت ایرانی
موقعیت: استان کردستان ایران شهرستان بانه – استان سلیمانیه عراق شهرستان پنجوین
کاربری: تجاری
گذرگاه «چیلات»
موقعیت: استان ایلام شهرستان دهلران، منطقه جلات (چیلات) از توابع شهرستان «علیغربی»، در شمال شرقی استان میسان
کاربری: تجاری و مبادله کالا
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