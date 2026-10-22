‍سخنی بی پرده با فرماندار و شورایان شهر بوکان/هیمن قهرمانی

هیمن قهرمانی، هنرمند و کارشناس طراحی صنعتی و ارشد معماری در یادداشتی انتقادی می نویسد: جناب آقای شهردار و شورایان شهر، استاد زیرک ملک و مال هیچ شخص، گروه و جمعیتی نیست که بدون برگزاری فراخوانی در بازه زمانی بلند مدت، اقدام فی الفور می نمایید. چنین پروژه ای را با بتون کاری و جدول گذاری های روتین انجام شده مقایسه می کنید؟ که نتیجه باز، همان آش و همان کاسه خواهد شد.

کردپرس- هفته پیش در خبرها شاهد شکسته شدن سنگ قبر بزرگ مرد تاریخ هنر کردستان استاد حسن زیرک بودیم ، از یک طرف یاوه گوییها و تهدیداتی برای عاملین این پیامد و از طرفی دیگر صید ماهی از آب گل آلود این اتفاق فضای نامانوس مجازی را داغ کرده بود.

با عجله سنگ قبری فرمالیته با عکس های رنگی و دستمالی های عالیجنابان نشسته بر کرسی گرم شورا در سایت های خبری خودنمایی کرد، همان کاری که چند سال گذشته تکرار شد و دوباره و چندباره تکرار خواهدشد.

امروز در خبرها دوباره شاهد تصمیم گیری عجولانه ای برای طراحی و ساخت مقبره استاد زیرک بودیم. تنها در عرض یک هفته، افراد، طرح ها آماده و تصمیمات گرفته شد.

واقعا بر اساس چه معیاری این افراد صلاحیت تصمیم گیری دارند؟ و چرا بدون هیچ گونه فراخوانی تنها پشت درهای بسته چنین تصمیماتی اتخاذ می شود؟

عزیزان، طراحی یک ساختمان دو واحده، نیازمند ساعت ها و روزها مطالعه است تا نیازها، خواست ها،بایدها ونبایدها مورد پرسش و پاسخ قرار بگیرد. در صورتی که طراحی و ساخت مقبره چنان مرد بزرگی نیازمند ماه ها مطالعه تاریخی، فرهنگی، روانشناسی، جامعه شناسی است، نیازمند ماه ها کار و تحقیق و پژوهش نمادشناسانه و زیباشناسانه گروهی متخصص و باسابقه است.



شهرداری مهاباد دوسال پیش، فراخوانی جهت طراحی میدان ساعت اعلام کرد، چند ماه فرصت گذاشتند برای علاقمندان و طراحان داخل و خارج کشور و نهایتا نمایشگاهی از طراحی های شرکت کنندگان در مهاباد برپا شد و طرح نهایی با مشورت صاحب نظران و آرای مردم انتخاب شد.

جناب آقای فرماندار شما از کارمندان فرمانداری همان شهر مجاور هستید و نزد همشهریان مقبول و قابل احترام، در عجبم چنین تصمیم دشواری را چنان شتابزده استارت زده اید؟

جناب آقای شهردار و شورایان شهر، استاد زیرک ملک و مال هیچ شخص، گروه و جمعیتی نیست که بدون برگزاری فراخوانی در بازه زمانی بلند مدت، اقدام فی الفور می نمایید. چنین پروژه ای را با بتون کاری و جدول گذاری های روتین انجام شده مقایسه می کنید؟ که نتیجه باز، همان آش و همان کاسه خواهد شد.

بعنوان فعالی مدنی، اقدامات بدون فکر و سطحی مسئولین را نابخردانه و تنها از روی ناچاری توصیف می کنم و نتیجه مطلوبی از این پروژه انتظار ندارم.

از دوستان و شهروندان تقاضا دارم نسبت به انجام چنین پروژه مهمی بی تفاوت نباشند و اعتراض خودرا از طریق فضای مجازی منعکس نمایند.





