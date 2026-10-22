شاسوار عبدالواحد آغاز به کار ریباز حملان در دولت عراق را تبریک گفت

شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، آغاز به کار ریباز حملان کاندیدای حزب دمکرات کردستان به‌عنوان وزیر آبادانی، مسکن و شهرداری‌های عراق را تبریک گفت و برای وی در دوره مسئولیتش آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، آغاز به کار ریباز حملان به‌عنوان وزیر آبادانی، مسکن و شهرداری‌های عراق را تبریک گفت.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد سال‌های مسئولیت حملان با دستاوردهای فراوان همراه باشد و برای وی در انجام وظایف جدیدش آرزوی موفقیت کرد.

ریباز حملان پیش‌تر از سوی حزب دمکرات کردستان به‌عنوان نامزد تصدی وزارت آبادانی، مسکن و شهرداری‌های عراق معرفی شده بود، اما در جلسه رأی اعتماد پارلمان اقلیم کردستان نتوانست آرای لازم را کسب کند.

پس از آن، حملان نسبت به نحوه برگزاری رأی‌گیری به دادگاه فدرال عراق شکایت کرد. بر اساس اظهارات شیروان دوبردانی، عضو پارلمان عراق، با توجه به اینکه دادگاه فدرال تاکنون حکمی علیه حملان صادر نکرده است، حزب دمکرات بار دیگر وی را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کرده است.