معاون عمرانی استاندار:

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: رسانه‌ها نقش محوری و تحول آفرین در ترویج فرهنگ بهینه مصرف و تامین پایدار انرژی برای تداوم تولید و اشتغال دارند.

به گزارش کردپرس؛ کارگروه مدیریت مصرف و انرژی استان با حضور طهماسب نجفی معاون عمرانی، جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع و استانداری و مدیران دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در این نشست عنوان کرد: بر اساس گزارش شرکت گاز بیش از ۸ هزار واحد موتورخانه در دستگاه ها و مجموعه های مختلف دولتی در استان وجود دارد که ار این تعداد پاییز امسال تعداد ۵۶۶۱ واحد بهینه سازی شده است که این تعمیرات فتی نفش مهمی در کاهش مصرف سوخت و تامین انرژی پایدار برای کشور دارد .

وی افزود: بر اساس برنامه مصوب کارگروه مدیریت مصرف و انرژی استان، شرکت گاز موظف شده تا پایان سال تعداد ۱۰۰۰ واحد موتورخانه ای دیگر را بهینه سازي کند و هر دستگاهی که با اجرای این برنامه همراهی نکند، گاز آن مجموعه قطع می شود.

مهندس نجفی خاطر نشان کرد: طبق تحقیقات انجام شده با انجام اقدامات ساده‌ای مانند بستن و عایق دریچه کولر، درزبندی در و پنجره، ایجاد لایه دوم برای پنجره های ضعیف، کوتاه کردن زمان استحمام، کاهش گرمایش اتاق‌های بلا استفاده، سرویس پکیج و تنظیم موتورخانه و مشعل، حجم زیادی از مصرف انرژی را کاهش داد.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما نقش محوری و تحول آفرین در ترویج فرهنگ بهینه مصرف و تامین پایدار انرژی برای تداوم تولید و اشتغال دارند و شرکت گاز نیز باید با تولید محتوای مناسب و بازنشر آن در رسانه‌ها به ترویج فرهنگ مصرف کمک کند.

در ادامه این نشست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: همراهی و مشارکت مردم و رسانه‌ها یک نقشی مهم و تعیین کننده در تامین پایدار انرژی در فصل سرما دارد.

وی بهینه سازی موتورخانه‌ها را گام مهمی در کاهش مصرف انرژی دانست و عنوان کرد: نباید به بهانه عدم همکاری برخی مجموعه‌های اداری، روند اجرایی برنامه بهینه سازی با کندی و رکود مواجه شود و این روند باید با شتاب بیشتر دنبال شود‌

بالایی همچنین خاطرنشان کرد: برای تامین پایدار انرژی نیازمند یک برنامه ریزی مناسب و همه جانبه برای کاهش مصرف گاز در بخش های پرمصرف هستیم.

وی تاکید کرد: تامین مصرف خانگی و تداوم تولید و اشتغال در صنایع یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان است و باید همه کمک کنند تا روند تامین انرژی مورد نیاز برای اين دو بخش با کمترین مشکل مواجه شود.

در این نشست گزارشی پیرامون بهینه سازی موتورخانه های ادارات و همچنین میزان مصرف گاز در بخش صنعت ارائه شد و پیشنهادات ارائه شده جهت مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.