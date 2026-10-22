نباید تبعیضی بین ورزشکاران ناشنوا و شنوا وجود داشته باشد

به گزارش کردپرس، عبدالسلام معروفی در مراسم گرامیداشت ویژه هفته ناشنوایان و تربیت بدنی و ورزش که با حضور استاندار آذربایجان غربی ، حاکم ممکان نماینده ارومیه در مجلس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جامعه ورزش ناشنوایان اظهار کرد: ورزشکاران ناشنوا با وجود محدودیت امکانات و حمایت‌ها، در سال‌های اخیر توانسته‌اند در رقابت‌های ملی و بین‌المللی بدرخشند و مدال‌های ارزشمندی در مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی و کشوری کسب کنند.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت عادلانه از قهرمانان ناشنوا افزود: هیچ تفاوت و تبعیضی نباید میان ورزشکاران شنوا و ناشنوا در زمینه پرداخت جوایز، اشتغال، استخدام و سایر حمایت‌های اجتماعی و ورزشی وجود داشته باشد؛ چراکه این قهرمانان با تلاش، پشتکار و اراده‌ای مثال‌زدنی، شایستگی خود را در میدان‌های رقابت به اثبات رسانده‌اند.



رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده زیرساختی در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه روزی مجموعه هیات و همراهی مسئولان و همدلی حامیان ورزش استان، گام‌های ارزشمندی برای احداث و تکمیل اولین مجموعه و سالن اختصاصی ورزشی ویژه ناشنوایان در ارومیه برداشته شده است.



به گفته معروفی، این مجموعه که پیگیری های مجدانه چند سال اخیر دوره مدیریتی جدید هیات به سرانجام رسیده با برخورداری از سالن چندمنظوره ورزشی ، باشگاه بدنسازی و خوابگاه اختصاصی، ظرفیت مناسبی برای استعدادیابی، آموزش، پرورش ورزشکاران، برگزاری مسابقات و میزبانی از رویدادهای ورزشی فراهم کرده است؛ زیرساختی که می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای جدید و ارتقای جایگاه ورزش ناشنوایان ایفا کند.



معروفی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ورزش ناشنوایان آذربایجان غربی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، ارومیه و استان آذربایجان غربی به یکی از مراکز مهم برگزاری اردوهای تیم‌های ملی تبدیل شده‌اند و تاکنون ده‌ها اردوی ورزشی با حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف از سطح کشور در این منطقه برگزار شده است.



وی با بیان اینکه ورزشکاران ناشنوا در صورت برخورداری از حمایت‌های بیشتر می‌توانند افتخارات بیشتری برای کشور و استان رقم بزنند، افزود: استعداد، انگیزه و توانایی این ورزشکاران سرمایه‌ای ارزشمند است و حمایت هدفمند از آنان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مدال‌آوری و حضور پررنگ‌تر در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشد.



رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان ضمن تقدیر از حمایت های مدیران استانی ، شهرستانی ، ریاست و مجموعه فدراسیون ‌‌، اداره کل ورزش و جوانان استان و همه عوامل درگیر با بیان اینکه در سال گذشته ۱۴ ورزشکار استانی به تیم های ملی دعوت شده اند و چندین مدال قهرمانی کشور کسب شده ، خواستار همکاری و همراهی بیشتر مسئولان در زمینه اشتغال قهرمانان، استخدام ورزشکاران مستعد، پرداخت جوایز و تأمین حمایت‌های لازم شد و تأکید کرد: شایسته است قهرمانان ناشنوا با توجه به تلاش‌ها و موفقیت‌های خود از فرصت‌های برابر و حمایت‌های مؤثر برخوردار شوند.



در پایان این مراسم، از قهرمانان، ورزشکاران مدال‌آور، پیشکسوتان، مربیان و عوامل اجرایی هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان تجلیل شد و حاضران در قاب تصویری یادگاری، این رویداد را به ثبت رساندند.

گفتنی است؛ با وجود ورزشکاران بنامی همچون علی شکیبازاده ، شهاب رحیمی ، حسبن سیفلو ، امیر افخمی سرایی ، جعفر علیزاده ، احمد بهادری ، رسا ملک زاده ، فراز اصغرزاده و غیره امروز با تکیه بر استعدادهای درخشان، توسعه زیرساخت‌ها و میزبانی اردوهای تیم‌های ملی، ظرفیت ارزشمندی برای افتخارآفرینی بیشتر دارد؛ ظرفیتی که با حمایت عادلانه و فرصت‌های برابر می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای قهرمانان این عرصه رقم بزند.















