کردپرس
الحدث: آمریکا خواستار بسته‌شدن فوری گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۲:۳۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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الحدث: آمریکا خواستار بسته‌شدن فوری گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران شد

شبکه «الحدث» گزارش داد وزارت خزانه‌داری آمریکا در نامه‌ای به نخست‌وزیر عراق خواستار مسدود شدن فوری تمام گذرگاه‌های مرزی این کشور با ایران شده است.

به گزارش کردپرس، شبکه «الحدث» گزارش داد که نخست‌وزیر عراق نامه‌ای از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کرده است که در آن از بغداد خواسته شده تمام گذرگاه‌های مرزی خود با ایران را فوراً مسدود کند. بر اساس این گزارش، در روزهای آینده شماری از گذرگاه‌های مرزی میان ایران و عراق بسته خواهند شد.

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