به گزارش کردپرس، شبکه «الحدث» گزارش داد که نخست‌وزیر عراق نامه‌ای از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کرده است که در آن از بغداد خواسته شده تمام گذرگاه‌های مرزی خود با ایران را فوراً مسدود کند. بر اساس این گزارش، در روزهای آینده شماری از گذرگاه‌های مرزی میان ایران و عراق بسته خواهند شد.