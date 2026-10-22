وزیر نفت عراق خواستار افزایش تولید نفت متناسب با ظرفیت ذخایر این کشور شد

وزارت نفت عراق اعلام کرد باسم العبادی، وزیر نفت این کشور، شرکت‌های استخراج نفت را به ارائه برنامه‌ها و چشم‌اندازهای خود برای افزایش تولید نفت متناسب با حجم ذخایر عراق مکلف کرده است.

به گزارش کردپرس، باسم العبادی، وزیر نفت عراق، بر ضرورت تشدید تلاش‌ها و اتخاذ اقدامات و تصمیمات لازم برای افزایش تولید نفت و همچنین افزایش صادرات برای حمایت از اقتصاد ملی تأکید کرد.

بر اساس بیانیه وزارت نفت عراق، العبادی در جریان ریاست جلسه ستاد بحران این وزارتخانه، افزایش سطح تولید و صادرات نفت را بخشی از برنامه وزارت نفت و دولت برای افزایش درآمدهای مالی دانست؛ درآمدهایی که به دولت در ارائه خدمات در بخش‌های مختلف کمک می‌کند.

وی تأکید کرد مسئولان نهادهای مختلف بخش نفت باید نقش رهبری ایفا کرده و تصمیماتی اتخاذ کنند که به توسعه فعالیت‌ها در چهار بخش اصلی وزارت نفت کمک کند.

در این بیانیه آمده است که وزیر نفت عراق شرکت‌های استخراج نفت این وزارتخانه را مکلف کرده است برنامه‌ها و چشم‌اندازهای خود را برای افزایش تولید نفت به سطحی متناسب با حجم ذخایر نفتی عراق ارائه کنند.

العبادی همچنین بر اهمیت ارائه آمار، ارقام، نرخ‌های تولید و برآوردهای مربوط به ظرفیت تولید تأکید کرده است تا خواسته‌های دولت و وزارت نفت در این زمینه محقق شود.