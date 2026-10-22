فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی کردها در تحولات منطقه، گفت کردها باید بخشی از راه‌حل باشند، نه قربانی تغییرات منطقه‌ای.

به گزارش کردپرس، فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب اربیل درباره تحولات منطقه و وضعیت کردها اظهارنظر کرد.

میرانی با اشاره به تغییرات منطقه‌ای گفت: «همه درباره تغییرات صحبت می‌کنند، اما مهم این است که بدانیم این تغییرات چه هستند و با چه سازوکاری انجام می‌شوند.»

وی تأکید کرد: «یک روز صلح بهتر و شیرین‌تر از ۱۰۰ روز جنگ است؛ باید بخشی از راه‌حل‌ها باشیم، نه بخشی از قربانیان.»

مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات همچنین بر ضرورت تلاش مشترک برای حفظ دستاوردهای کردها تأکید کرد و گفت نباید اجازه داد این دستاوردها از دست بروند.

میرانی همچنین از پیشرفت در روابط میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان خبر داد.

وی درباره روابط اقلیم کردستان با دولت عراق نیز گفت هرگونه تحمیل اراده برخلاف قانون اساسی را رد می‌کنند و تأکید کرد تمامی جریان‌های کردی باید درباره حقوق مشروع مردم کردستان، یک‌صدا و دارای موضعی واحد باشند.