پُر واضح است مسئله‌ی قهرمانی ورزشکاران صرفا فردی نیست و یک مسئله‌ی اجتماعی و فرهنگی هم هست. قهرمانی ورزشی را نمی‌توان صرفا به بعد جسمانی و فنی فروکاست.

کرد پرس- قهرمانی پدیده‌ایست که از عوامل و متغیرهای مختلفی تاثیر می‌پذیرد. در این عرصه مسائل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و.. دخیل هستند.

بر این اساس در این روزگار سخت، ظهور و وجود قهرمانانی مثل مبین حاکی از شکل‌گیری اتفاق‌های خوشایند در بستر این فرهنگ است. فرهنگی زایا و پویا شکل گرفته و به رشد و بالندگی خود می‌پردازد! این رویداد ورزشی، نشانی از توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن خطه را در بر دارد.

نقطه قوت و امیدوار کننده است. در واقع مبین عظیمی بازنمایی همه‌ی ماست! بازنمایی یک فرهنگ غنی و پهلوان‌پرور است! و به بیانی دقیق‌تر مبین آیینه‌ی تمام نمای فرهنگ‌ ماست! نامیست برخاسته از فرهنگی که با کشتی، ورزش، قهرمانی، پهلوانی، و جوانمردی گره خورده است. نماینده‌ی به حق شهری‌ست که مهد ورزش و به ویژه کشتی است و در این عرصه نام‌های بزرگی داشته و دارد. پیشینه‌ی تاریخی خوبی دارد. مبین خلف خوبی برای آنها و حاصل تلاش فرهنگی و اجتماعی یک نسل است، بنابراین پیروزی وی پدیده‌ای فردی و اجتماعی است.

از سوی دیگر در فرهنگ ما قهرمان متواضع و خویشتن‌دار، پهلوان واقعی است و از این روست که نام‌آوری در صحنه‌ی جهانی چنین تواضع و فروتنی سرلوحه‌ی رفتار و گفتارش است. قهرمانی و فروتنی را درهم آمیخته است. درهم آمیزی قهرمانی، تواضع و متانت را از بزرگان و استادانش به ارث برده و وی را چنین بر قله نشانده است. مبین در محیطی با امکانات محدود به همت خود و اطرافیانش کار را با زحمات طاقت فرسا ادامه داده، در نتیجه نماد تلاش، استواری و پایندگی است! و به نماد خستگی‌ناپذیری و ایستادگی یک ملت هم تبدیل شده است. ورزشکاران و قهرمانانی مثل مبین نه تنها نامشان در تاریخ ماندگار و جاودانه می‌شود، به حافظه‌ی تاریخی جمعی ما نیز غنا می‌بخشند. شهر و فرهنگ ما را به خوبی معرفی کرده و بسیاری فرهنگ ما را با این نام‌های نیک به یاد می‌آورند!