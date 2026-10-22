تأملی در فلسفه اخلاق، آرامش درونی و مسئولیت انسان در برابر عدالت/ ماموستا عابد نقیبی

رواقی‌گری؛ قدرت واقعی در تسلط بر خویشتن

جهان امروز، با انبوهی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری انسان را با مسئله آرامش، قدرت تصمیم‌گیری و مسئولیت اخلاقی روبه‌رو کرده است.

کرد پرس- در روزگاری که خشم، شتاب‌زدگی، رقابت‌های فرساینده و قضاوت‌های هیجانی بخش مهمی از روابط فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده‌اند، بازخوانی برخی سنت‌های فلسفی می‌تواند راهی برای فهم بهتر زندگی و اصلاح رفتار انسان بگشاید. رواقی‌گری یکی از این سنت‌هاست؛ مکتبی که از یونان باستان برخاسته، اما پرسش‌های آن همچنان برای انسان معاصر اهمیت دارد.

از آتن باستان تا زندگی امروز

رواقی‌گری حدود سه قرن پیش از میلاد، به‌وسیله زنون کیتیومی در آتن بنیان گذاشته شد و بعدها با اندیشه‌های فیلسوفانی چون سنکا، اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس گسترش یافت. در این مکتب، خوشبختی پایدار بیش از آنکه به ثروت، شهرت یا قدرت وابسته باشد، با خردمندی، فضیلت اخلاقی و شیوه مواجهه انسان با حوادث ارتباط دارد.

اپیکتتوس در کتاب «دستنامه» بر تمایز میان اموری که در اختیار انسان‌اند و اموری که از کنترل کامل او خارج‌اند، تأکید می‌کند. این تمایز، یکی از بنیادی‌ترین اصول رواقی‌گری است: انسان نمی‌تواند همه حوادث جهان را مطابق خواسته خود تغییر دهد، اما می‌تواند برای اصلاح قضاوت‌ها، انتخاب رفتار مناسب و انجام مسئولیت‌هایش بکوشد.

برای مثال، ما نمی‌توانیم نظر همه افراد را درباره خود تغییر دهیم؛ اما می‌توانیم در برابر انتقاد، به‌جای واکنش شتاب‌زده، آن را بررسی کنیم. نمی‌توانیم گذشته را بازگردانیم؛ اما می‌توانیم از اشتباهات آن درس بگیریم. همچنین نمی‌توانیم همه شرایط اجتماعی را به‌تنهایی اصلاح کنیم؛ اما می‌توانیم سهم خود را در بهبود آن‌ها ایفا کنیم.

البته این اصل نباید بهانه‌ای برای بی‌عملی باشد. پذیرش محدودیت‌های فردی به معنای انکار امکان تغییر نیست؛ بلکه به معنای شناخت واقعیت و استفاده خردمندانه از ظرفیت‌های موجود است.

چهار فضیلت؛ معیار زندگی شایسته

در فلسفه رواقی، چهار فضیلت جایگاهی اساسی دارند: خردمندی، عدالت، شجاعت و اعتدال.خردمندی، توانایی تشخیص حقیقت و پرهیز از داوری شتاب‌زده است. در روزگار گسترش شایعات و اخبار نادرست، این فضیلت مستلزم بررسی منابع، سنجش ادعاها و تمایز میان واقعیت و برداشت شخصی است.

عدالت، انسان را از محدودشدن به منافع فردی و گروهی بازمی‌دارد و بر رعایت حقوق دیگران تأکید می‌کند. شجاعت نیز تنها به معنای حضور در میدان خطر نیست؛ پذیرش اشتباه، دفاع از حق و ایستادگی در برابر فشارهای ناعادلانه را نیز دربرمی‌گیرد. اعتدال سرانجام به انسان می‌آموزد که احساسات خود را مدیریت کند و اجازه ندهد خشم و نفرت، جای عقل و انصاف را بگیرند.

این چهار فضیلت زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کنند که از سطح شعار فراتر روند و در رفتار روزمره، روابط اجتماعی و تصمیم‌های عمومی نمود یابند. انسانی که از خرد سخن می‌گوید، اما حقیقت را نادیده می‌گیرد؛ از عدالت دفاع می‌کند، اما حقوق مخالف خود را به رسمیت نمی‌شناسد؛ یا از شجاعت دم می‌زند، اما در برابر منفعت شخصی اصول خود را کنار می‌گذارد، هنوز میان ادعا و فضیلت فاصله دارد.

رواقی‌گری و اسلام؛ از خویشتن‌داری تا عدالت

از منظر مطالعات تطبیقی ادیان، میان برخی آموزه‌های رواقی‌گری و مفاهیم اخلاقی اسلام شباهت‌هایی وجود دارد؛ به‌ویژه در زمینه صبر، مهار نفس، اعتدال و مسئولیت‌پذیری. بااین‌حال، این شباهت‌ها به معنای یکسان‌بودن مبانی اعتقادی دو سنت نیست.

قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»؛ یعنی «همانا خداوند با صابران است» (بقره، ۱۵۳). در فرهنگ اسلامی، صبر صرفاً تحمل منفعلانه مشکلات نیست؛ بلکه پایداری در مسیر حق، مهار نفس و استمرار تلاش برای انجام وظیفه را نیز دربرمی‌گیرد.

همچنین خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»؛ یعنی «خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد» (نحل، ۹۰). در آیه ۱۳۵ سوره نساء نیز بر قیام به عدالت و گواهی‌دادن به حق، حتی در برابر منافع شخصی و خانوادگی، تأکید شده است.

این آموزه‌ها نشان می‌دهند که در اخلاق اسلامی، فضیلت فردی از مسئولیت اجتماعی جدا نیست. آرامش درونی هنگامی ارزشمند است که با رعایت حقوق دیگران، عدالت و نیکوکاری همراه باشد.

البته رواقی‌گری سنتی فلسفی با برداشت خاص خود از عقل، طبیعت و نظم جهان است؛ درحالی‌که اخلاق اسلامی در چارچوب توحید، وحی و مسئولیت انسان در برابر خداوند معنا می‌یابد. بنابراین، مقایسه این دو سنت باید بر شباهت‌های اخلاقی استوار باشد، نه بر یکسان‌انگاری مبانی اعتقادی آن‌ها.

پذیرش واقعیت، نه تسلیم در برابر ظلم

یکی از برداشت‌های نادرست از رواقی‌گری آن است که گویا انسان باید هر وضعیتی را بپذیرد و در برابر بی‌عدالتی سکوت کند. حال آنکه پذیرش واقعیت با تأیید آن تفاوت دارد.

اگر فردی با تبعیض، فساد یا نقض حقوق دیگران مواجه شود، نخست باید مسئله را به‌درستی بشناسد و سپس با توجه به امکانات و مسئولیت‌های خود برای اصلاح آن اقدام کند. انکار واقعیت راه‌حل نیست؛ همان‌گونه که خشم کنترل‌نشده نیز لزوماً به اصلاح منتهی نمی‌شود.

خویشتن‌داری به معنای چشم‌پوشی از ظلم نیست؛ بلکه به معنای آن است که انسان در مقابله با ظلم، عقل و انصاف خود را از دست ندهد. می‌توان از حق دفاع کرد، به بی‌عدالتی اعتراض داشت و برای اصلاح شرایط کوشید، بی‌آنکه در دام نفرت کور یا انتقام‌جویی افتاد.

درعین‌حال، نباید از فضیلت فردی انتظار داشت که به‌تنهایی مشکلات ساختاری جامعه را حل کند. مقابله با فساد، تبعیض و نابرابری به قانون‌مداری، نهادهای پاسخ‌گو و مشارکت اجتماعی نیز نیاز دارد. اخلاق فردی می‌تواند پشتوانه اصلاح اجتماعی باشد، اما جایگزین سازوکارهای عادلانه نیست.

درس رواقی‌گری برای سیاست و جامعه

آموزه‌های رواقی‌گری در عرصه سیاست و روابط اجتماعی نیز قابل تأمل‌اند. هنگامی که رقابت‌های سیاسی به دشمنی شخصی تبدیل می‌شوند، امکان گفت‌وگوی عقلانی کاهش می‌یابد. وقتی افراد تنها بر اساس تعلقات گروهی داوری می‌کنند، ممکن است حقیقت را فدای تعصب کنند. همچنین هنگامی که قدرت با خودخواهی همراه شود، مسئولیت عمومی به حاشیه می‌رود.

خویشتن‌داری در قدرت، انصاف در داوری و پایبندی به عدالت، اصولی‌اند که می‌توانند کیفیت تصمیم‌گیری عمومی را ارتقا دهند. سیاستمداری که در شرایط بحرانی از شتاب‌زدگی پرهیز می‌کند، مدیری که منافع عمومی را بر کینه شخصی مقدم می‌دارد و شهروندی که پیش از انتشار یک خبر، درستی آن را می‌سنجد، در جهت تقویت عقلانیت اجتماعی گام برمی‌دارند.

بااین‌حال، رواقی‌گری به‌تنهایی نظریه‌ای کامل برای اداره جامعه نیست. مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بررسی‌های تخصصی و راه‌حل‌های عملی نیاز دارند. اهمیت این مکتب در آن است که بر ضرورت اخلاق در کنار قدرت، عقلانیت در کنار تصمیم‌گیری و مسئولیت در کنار اختیار تأکید می‌کند.

سخن پایانی؛ آرامش بدون عدالت کافی نیست

رواقی‌گری پس از بیش از دو هزار سال، همچنان پرسشی اساسی پیش روی انسان قرار می‌دهد: در جهانی که همه‌چیز مطابق خواسته ما پیش نمی‌رود، چگونه می‌توان خردمند، عادل و مسئول باقی ماند؟

پاسخ را باید در شناخت مرز اختیار، اصلاح داوری‌ها و پایبندی به فضیلت جست‌وجو کرد. انسان نمی‌تواند همه حوادث را کنترل کند، اما می‌تواند برای انتخاب واکنش مناسب، تقویت منش اخلاقی و انجام مسئولیت‌های خود تلاش کند.

بااین‌حال، آرامش بدون عدالت ممکن است به بی‌تفاوتی تبدیل شود؛ صبر بدون مسئولیت ممکن است به توجیه وضع موجود بینجامد؛ و پذیرش واقعیت، اگر از تلاش برای اصلاح جدا شود، ممکن است به انفعال منتهی گردد.

قدرت واقعی تنها در غلبه بر دیگران نیست؛ در توانایی مهار خویشتن، حفظ انصاف در اختلاف و پایبندی به عدالت در دشوارترین شرایط نیز هست.

و پرسش پایانی این است: اگر انسان نتواند بر خشم، خودخواهی و تعصب خویش غلبه کند، چگونه می‌تواند مدعی ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و انسانی‌تر باشد؟

پژوهشگر تاریخ ادیان و مذاهب اسلامی

منابع ، ارجاعات

۱. اپیکتتوس، دستنامه، فصل‌های نخست و پنجم؛ درباره اختیار انسان و نقش داوری در مواجهه با رویدادها.

1. مارکوس اورلیوس، تأملات، چهارم، ششم و هشتم؛ درباره خویشتن‌داری، انجام وظیفه و مواجهه خردمندانه با حوادث.

2. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۵۳؛ درباره صبر.

3. قرآن کریم، سوره نحل، آیه ۹۰؛ درباره عدالت و احسان.

4. قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۳۵؛ درباره قیام به عدالت و گواهی به حق، حتی در برابر منافع شخصی و خانوادگی.