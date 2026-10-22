خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۱:۵۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دستگیری متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه
سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه خبر داد.
به گزارش کردپرس، محمد علینژاد اظهار کرد: متهم برابر جرم اعلامی تعهدات ارزی خود به میزان یک میلیون و دویست هزار یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.
او افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور است که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: متهم اصلی این پرونده با هماهنگیهای قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در ارومیه دستگیر و تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.
علینژاد در پایان گفت: متهم مزبور از طریق دادسرای تهران تحت تعقیب بود که با اعطای نیابت قضایی سراسری، با اقدامات موثر قضایی و اقدامات فنی و تخصصی پلیس امنیت اقتصادی، شناسایی، جلب و با دستور بازپرس دادسرای ارومیه به دادسرای تهران اعزام شد.
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