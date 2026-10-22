کردپرس
دستگیری متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۱:۵۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دستگیری متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد اظهار کرد: متهم برابر جرم اعلامی تعهدات ارزی خود به میزان یک میلیون و دویست هزار یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

او افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور است که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: متهم اصلی این پرونده با هماهنگی‌های قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در ارومیه دستگیر و تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

علینژاد در پایان گفت: متهم مزبور از طریق دادسرای تهران تحت تعقیب بود که با اعطای نیابت قضایی سراسری، با اقدامات موثر قضایی و اقدامات فنی و تخصصی پلیس امنیت اقتصادی، شناسایی، جلب و با دستور بازپرس دادسرای ارومیه به دادسرای تهران اعزام شد.

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