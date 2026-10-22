«شاهو محمدی» به دومین اردوی تیم ملی شنای ID ایران دعوت شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره ورزش و جوانان مهاباد از دعوت شاهو محمدی ورزشکار مهاباد ی به اردوی تیم ملی شنای ID کشور خبر داد.

به گزارش کردپرس، رحیم تیموری بیان کرد: شاهو محمدی، ورزشکار مهابادی، با قرار گرفتن در فهرست دعوت‌شدگان به دومین مرحله اردوی تیم ملی شنای ID کشور، در مسیر حضور در بازی‌های آسیا-اقیانوسیه ویرتوس ۲۰۲۶ قرار گرفت.

او افزود: این اردو از ۱ تا ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵ به میزبانی ساری برگزار می‌شود و ملی‌پوشان دعوت‌شده در این مرحله به تمرین و آماده‌سازی خواهند پرداخت.

رییس اداره ورزش و جوانان مهاباد ادامه داد: شاهو محمدی از ورزشکاران مهابادی در رشته‌های شنا و قایقرانی است و در سال‌های اخیر افتخارات متعددی در رقابت‌های ورزشی به دست آورده است.

به گزارش کردپرس،«شاهو محمدی»، نوجوان مبتلا به سندروم داون مهابادی به عنوان نخستین شناگر توانخواه توانسته نزدیک به ٣ هزار متر شنا کند. او رکورددار شنای استقامت در ایران و جهان است.

محمدی همچنین به عنوان تنها نماینده کاروان ایران در رشته شنا مسابقات المپیک ویژه ۲۰۲۳ برلین حضور داشت و توانست در ماده ۴۰۰ متر صاحب عنوان نخست و مدال طلا شود.

علاوه بر این محمدی، رکورد شنای توانخواهان، مدال طلا و نقره المپیک ویژه ایرانیان، طلای مسابقات قهرمانی شنای توانخواهان کشور و چندین مقام ارزنده دیگر را در کارنامه ورزشی خود دارد و در رشته‌های قایقرانی، کوهنوردی و دوچرخه سواری و دو میدانی هم فعال است.

او همچنین با ایفای نقش اول در فیلم "مرد پروانه ای" توانسته در حوزه هنری نیز ورود کند.