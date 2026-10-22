کردپرس
تصادف محور مهاباد به بوکان ٢ کشته برجای گذاشت
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۲:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تصادف محور مهاباد به بوکان ٢ کشته برجای گذاشت

سرویس آذربایجان غربی-رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع سانحه رانندگی در محور مهاباد–بوکان، متأسفانه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش کردپرس، دکتر فرزین رضازاده، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش حادثه در ساعت ۱۸:۰۵ روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی به همراه یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در این حادثه، متأسفانه ۲ نفر جان باختند و ۳ نفر مصدوم شدند که تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

این حادثه بر اثر برخورد زنجیره ای پژوپارس ، سمند و تراکتور در محور مهاباد به بوکان رخ داد.

 




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