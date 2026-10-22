الحاق هزار هکتار زمین در آذربایجان غربی به طرح ملی مسکن/آماده سازی ٧٠٠ هکتار زمین

مدیرکل راه و شهرسازی گفت: تاکنون یک‌هزار هکتار زمین به محدوده شهرهای استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده که از این میزان، ۷۰۰ هکتار آماده‌سازی شده ودر اختیار تمامی شهرهای استان به جز یک شهر قرار گرفته است.

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون با تشریح وضعیت پروژه‌های راه‌سازی استان گفت: در حال حاضر ۶۰۰ کیلومتر پروژه راه در استان در دست اجرا و پیگیری است که ۵۰ درصد این پروژه‌ها در دولت فعلی آغاز شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است در همین دولت نیز به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین منابع مالی افزود: از محل فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌ها، یک‌هزار میلیارد تومان منابع مالی تأمین شده است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های استان داشته باشد.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد مجموعه راه و شهرسازی استان اظهار کرد: در ارزیابی انجام‌شده وزارت راه و شهرسازی بر اساس ۱۱ شاخص، این مجموعه در هفت شاخص رتبه نخست را کسب کرده است. همچنین در سال جاری نیز اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی در سه شاخص ارزیابی، موفق به کسب رتبه اول شده‌است.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات انجام‌شده در محور شهید کلانتری اشاره کرد و گفت: واگذاری‌های انجام‌شده برای فعالیت‌های صنعتی در این محور، از جمله مجموعه‌های فیلپا و آذرباطری، زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و ایجاد تحول در این محدوده را فراهم کرده است.

وی همچنین از رفع مشکلات دیرینه برخی شرکت‌های تعاونی مسکن خبر داد و افزود: مشکلات حدود ۳۰ ساله تعاونی فرهنگیان سردشت و چند شرکت تعاونی دیگر با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شده است.

آرامون در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پروژه آزادراه ارومیه ـ تبریز اظهار کرد: کارگاه اجرایی این پروژه فعال است و عملیات حفاری تونل‌ها ادامه دارد و تاکنون در هر طرف حدود ۸۵۰ متر حفاری انجام شده است. طول تونل‌ها نیز حدود دو هزار و ۲۰۰ متر است و تکمیل این پروژه نقش مهمی در کوتاه‌تر شدن مسیر ارتباطی ارومیه ـ تبریز و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت محور ایواوغلی ـ گیت ماکو تصریح کرد: برای تسریع در اجرای این پروژه، از تجربیات مدیریتی و اجرایی استفاده شده و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد عملیات و تکمیل طرح ادامه دارد.

آرامون همچنین با اشاره به نقش حمایت‌های استانی در تأمین منابع مالی پروژه‌های راه‌سازی گفت: با همت و پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی، تحقق ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های راه استان پیگیری می‌شود که تأمین آن می‌تواند به تسریع اجرای طرح‌ها و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی استان کمک شایانی کند.