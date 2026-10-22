کردپرس
ثبت جشنواره انگور ارومیه در تقویم رویدادهای گردشگری ایران
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۰:۰۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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ثبت جشنواره انگور ارومیه در تقویم رویدادهای گردشگری ایران

سرویس آذربایجان غربی-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از ثبت جشنواره انگور ارومیه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور خبر داد و گفت: این اقدام با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه و جذب گردشگران بیشتر انجام شده است.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری افزود: ثبت جشنواره انگور ارومیه در تقویم رویدادهای گردشگری ایران، گامی در راستای شناساندن ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان غربی و افزایش حضور گردشگران در این استان است.

او ادامه داد: ثبت این رویداد در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به تقویم رویدادهای گردشگری کشور و با همکاری شهرداری ارومیه انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره به رونق گردشگری، معرفی میراث فرهنگی و تقویت صنایع‌دستی استان کمک کند.

 جشنواره انگور ارومیه هر سال در اواخر شهریور و اوایل مهرماه در دهکده ساحلی چی‌چست ارومیه برگزار می‌شود.

 این رویداد علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و تولید انگور منطقه، شامل بخش‌هایی با محوریت صنایع‌دستی، جاذبه‌های گردشگری و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

 

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