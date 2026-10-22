نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، گفت پس از انحلال کامل PKK و تحقق خلع سلاح، گام‌های بعدی روند موسوم به «ترکیه بودن تروریسم» با سرعت بیشتری برداشته خواهند شد. او همچنین از تشکیل قریب‌الوقوع کمیسیون نظارت بر این روند در مجلس خبر داد.

به گزارش کردپرس نعمان کورتولموش که برای شرکت در نشست مجمع پارلمانی کشورهای ترک‌زبان (TURKPA) به بیشکک، پایتخت قرقیزستان، سفر کرده بود، در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبری TRT به پرسش‌هایی درباره روند جاری پاسخ داد.

کورتولموش در پاسخ به پرسشی درباره کمیسیون نظارتی که قرار است در چارچوب روند «ترکیه عاری از تروریسم» در مجلس تشکیل شود، گفت ترکیه روندی ویژه و مختص به خود را دنبال می‌کند.

او افزود: «این در واقع الگویی است که از این پس می‌توانیم در سراسر جهان از آن با عنوان مدل ترکیه یاد کنیم. این روند اکنون به مرحله‌ای رسیده است که به‌تدریج نتایج آن را دریافت می‌کنیم.»

انتظار برای انحلال و خلع سلاح کامل PKK

رئیس مجلس ترکیه گفت: «امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سازمان تروریستی به‌طور کامل انحلال خود را عملی و خلع سلاح را محقق کند. روشن است که پس از آن، گام‌ها با سرعت بسیار بیشتری برداشته خواهند شد.»

کورتولموش تأکید کرد روند «ترکیه عاری از تروریسم» صرفاً یک شعار یا گفتمان سیاسی نیست و مدعی شد این روند می‌تواند دستاوردهای مهمی برای ترکیه و منطقه به همراه داشته باشد.

او گفت: «ترکیه در نگاه کسانی که روندهای حل مناقشه را از نزدیک دنبال می‌کنند، در این مسیر گامی موفق برداشته است. ما این موضوع را در مجامع بین‌المللی نیز به‌طور مستمر مطرح خواهیم کرد.»

کمیسیون نظارت در مجلس تشکیل می‌شود

کورتولموش با اشاره به ادامه گفت‌وگوها با احزاب سیاسی گفت تصویب گزارش کمیسیون با رأی ۴۷ نفر از مجموع ۵۰ عضو و تصویب قانون مربوط با مشارکت و رأی مثبت ۴۶۷ نماینده، نشان‌دهنده وجود زمینه گفت‌وگو و مذاکره در مجلس است.

او افزود: «دیدگاه‌ها تا زمانی که در برابر یکدیگر مطرح نشوند، رشد نمی‌کنند. در همین چارچوب، کمیسیونی نیز در مجلس بزرگ ملی ترکیه تشکیل خواهد شد و روند ایجاد آن را در مدت کوتاهی تکمیل خواهیم کرد.»