مدحت سنجر: صلح پایدار بدون مواجهه با گذشته ممکن نیست + فیلم

مدحت سنجر، عضو هیئت امرالی دم پارتی، با تأکید بر ضرورت بررسی تجربه‌های دوران درگیری گفت برای دستیابی به صلحی پایدار باید سازوکارهای حقوقی و اجتماعی لازم برای مواجهه با گذشته و التیام زخم‌های آن ایجاد شوند.

به گزارش کردپرس، انجمن فرهنگ، هنر و ادبیات آناتولی فیلم «پنج دقیقه در بهشت» را که به درگیری‌های ایرلند شمالی و مواجهه با گذشته پس از این دوره می‌پردازد، به نمایش گذاشت.

مدحت سنجر، عضو هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، اعضای انجمن و شماری از شهروندان در این برنامه شرکت کردند.

فیلم «پنج دقیقه در بهشت» داستان خود را از سال ۱۹۷۵ و شهر لورگان آغاز می‌کند. در این داستان، آلیستر لیتل ۱۷ ساله، از اعضای نیروی داوطلب اولستر که طرفدار اتحاد با بریتانیا بود، جوانی کاتولیک به نام جیم گریفین را به قتل می‌رساند.

جو گریفین، برادر کوچک جیم که شاهد قتل بود، ۳۳ سال بعد در موقعیتی قرار می‌گیرد که عدالت، وجدان و امکان مواجهه با عامل قتل برادرش را به آزمون می‌گذارد. فیلم، حسابرسی عاطفی این دو مرد و تلاش آنان برای مواجهه با زخم‌های به‌جامانده از گذشته را روایت می‌کند.

لزوم ایجاد سازوکارهای مواجهه با گذشته

پس از نمایش فیلم، نشستی درباره حل مناقشه، مواجهه با گذشته و ساختن صلح برگزار شد.

مدحت سنجر در این نشست گفت پرداختن به موضوع مواجهه با گذشته و روش‌های حل مناقشه در مرحله کنونی روند صلح و جامعه دموکراتیک اهمیت ویژه‌ای دارد.

او افزود مواجهه و تسویه‌حساب با رویدادهای تاریخی همواره یکی از مباحث مهم در ترکیه بوده است و برای دستیابی به صلح پایدار، رویدادهای دوران درگیری باید به بحث گذاشته شوند.

سنجر تأکید کرد تجربه‌های گذشته نباید نادیده گرفته شوند و برای ساختن صلحی ماندگار، لازم است سازوکارهایی فراهم شوند که امکان مواجهه جامعه با گذشته، شنیده‌شدن روایت‌ها و التیام آسیب‌های برجای‌مانده را ایجاد کنند.