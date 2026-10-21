فرماندهی YPJ:

سرویس سوریه - فرماندهی YPJ اعلام کرد که در جریان گفت‌وگوها و ارزیابی‌های مربوط به روند ادغام نیروها، جایگاه این یگان به‌عنوان نیرویی مستقل و ویژه مورد توجه قرار دارد و مذاکرات درباره نقش و نحوه مشارکت آن در ساختار جدید همچنان ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، فرماندهی یگان‌های مدافع زنان (YPJ) در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر و روند جدید ادغام نیروها تأکید کرد که مذاکرات مربوط به این روند با هدف برقراری ثبات در منطقه و فراهم‌کردن زمینه ساخت آینده‌ای امن ادامه دارد و جایگاه YPJ به‌عنوان نیرویی مستقل و ویژه در این گفت‌وگوها در نظر گرفته شده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در این بیانیه که روز ۲۰ اکتبر منتشر شد، آمده است که یگان‌های مدافع زنان، علاوه بر برخورداری از سابقه‌ای مهم در مبارزه با تروریسم و دفاع از ارزش‌های انسانی، نماد اراده و تلاش زنان نیز به شمار می‌روند.

فرماندهی YPJ همچنین تأکید کرد که جزئیات مشارکت این نیرو و نقش آن در ساختار جدید، با در نظر گرفتن ضرورت حفظ هویت، تجربیات و دستاوردهای زنان، همچنان موضوع گفت‌وگوهای گسترده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که اولویت اصلی YPJ در تمامی مراحل، حفاظت از دستاوردهای مردم و حقوق مشروع زنان است و نتایج گفت‌وگوهای جاری در زمان مناسب و به‌صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.