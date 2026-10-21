مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در دیدار با استیو فیگن، کاردار سفارت آمریکا در عراق، بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید کرد و گفت مسیحیان باید بتوانند اراده و خواست خود را بیان کنند و هیچ‌کس به‌جای آنان درباره سرنوشتشان تصمیم نگیرد.

به گزارش کردپرس مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در دیدار با استیو فیگن، کاردار سفارت آمریکا در عراق، با اشاره به روابط اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق، اعلام کرد که این روابط بر پایه اصول قانون اساسی، مشارکت، توازن و توافق تنظیم شده است.

بارزانی اظهار داشت اگر دولت‌های پیشین عراق به این اصول پایبند بودند، دستاوردهای بسیار بیشتری برای عراق و همه مؤلفه‌های آن محقق می‌شد.

وی همچنین حمایت خود را از نخست‌وزیر کنونی عراق در چارچوب قانون اساسی و با هدف حفاظت از حقوق مشروع مردم کردستان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، اعلام کرد.

رئیس حزب دمکرات کردستان با تأکید بر حمایت از مؤلفه‌های اقلیم کردستان، به‌ویژه مسیحیان، گفت این حمایت باید بر پایه احترام، حقوق قانونی و مشارکت آنان باشد و خود این مؤلفه‌ها باید درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند.

بارزانی در ادامه بر اهمیت اصلاح قانون انتخابات تأکید کرد و گفت باید شرایطی فراهم شود تا مسیحیان بتوانند اراده واقعی خود را بیان کنند و هیچ‌کس به‌جای آنان تصمیم نگیرد.

وی همچنین با اشاره به سیاست اقلیم کردستان در قبال اختلافات و تنش‌ها گفت موضع این اقلیم از ابتدا روشن بوده و در پیچیدگی‌ها و منازعات موجود نقشی نداشته است و در آینده نیز بخشی از این درگیری‌ها نخواهد بود.

بارزانی در پایان تأکید کرد که بهتر است همه طرف‌ها اختلافات و مشکلات خود را از طریق گفت‌وگو، مذاکره و راهکارهای دیپلماتیک حل‌وفصل کنند.