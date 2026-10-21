دومین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی گورستان تاریخی زاگرس سنندج در دامنه کوه آبیدر، با هدف بررسی ابعاد تازه‌ای از پیشینه تاریخی این محوطه، از ۱۲ مهرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در جریان این کاوش‌ها، بقایای تدفینی متعلق به عصر آهن ۳ و شواهدی از معماری و استقرار در دوران تاریخی شناسایی شده است که می‌تواند به روشن‌تر شدن جایگاه این محوطه در مطالعات باستان‌شناسی منطقه کمک کند.