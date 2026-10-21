خبر نویسنده: 3251 ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۹:۱۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
تداوم کاوشهای باستانشناسی در گورستان تاریخی زاگرس سنندج
دومین فصل کاوشهای باستانشناسی گورستان تاریخی زاگرس سنندج در دامنه کوه آبیدر، با هدف بررسی ابعاد تازهای از پیشینه تاریخی این محوطه، از ۱۲ مهرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در جریان این کاوشها، بقایای تدفینی متعلق به عصر آهن ۳ و شواهدی از معماری و استقرار در دوران تاریخی شناسایی شده است که میتواند به روشنتر شدن جایگاه این محوطه در مطالعات باستانشناسی منطقه کمک کند.
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