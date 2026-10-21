حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، از هماهنگی بغداد با ترکیه برای تعیین تکلیف پرونده حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و خروج اعضای آن از عراق خبر داد و گفت هماهنگی مشابهی نیز با ایران برای رسیدگی به پرونده حضور نیروهای مسلح کُرد ایرانی در خاک عراق، به‌ویژه در اقلیم کردستان، در جریان است.

به گزارش کردپرس حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد بغداد برای تعیین تکلیف پرونده گروه‌های مسلح کُرد، با ترکیه و ایران هماهنگی دارد.

به نوشته دراومیدیا، عبودی با اشاره به همکاری بغداد و آنکارا گفت هماهنگی در سطح بالایی برای تعیین تکلیف پرونده حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و خارج کردن اعضای این حزب از خاک عراق وجود دارد.

وی همچنین اظهار داشت که عراق از طریق یک کمیته عالی با ایران هماهنگ است تا پرونده حضور نیروهای مسلح کُرد ایرانی در خاک عراق، به‌ویژه در اقلیم کردستان، تعیین تکلیف شود.

سخنگوی دولت عراق با تأکید بر اینکه حضور گروه‌های مسلح وابسته به کشورهای دیگر در خاک عراق با اصول قانون اساسی مغایرت دارد، تصریح کرد عراق نباید به محلی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود و هیچ گروه مسلحی را که در منازعات مشخص مشارکت داشته باشد، پناه نخواهد داد.

عبودی همچنین درباره فعالیت گذرگاه مرزی شیب گفت توقف فعالیت در این گذرگاه با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی و لجستیکی آن انجام شده است؛ زیرا این گذرگاه از نظر فنی و توسعه زیرساخت‌ها آمادگی لازم را نداشت. وی افزود چندین گذرگاه مرزی دیگر نیز وجود دارند که مبادلات تجاری با ایران را به‌صورت منظم انجام می‌دهند.

سخنگوی دولت عراق در بخش دیگری از اظهارات خود، وجود هرگونه پایگاه متعلق به حوثی‌ها در داخل عراق را رد کرد و گفت این موضوع اساساً صحت ندارد و ازاین‌رو نیازی به صدور دستور یا تصمیم دولتی در این زمینه نیست.