سرویس سوریه - مظلوم عبدی، مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، از ادامه تلاش‌ها برای حل‌وفصل وضعیت دانشگاه‌های «کوبانی» و «روژآوا» خبر داد و اعلام کرد که هنوز توافق نهایی درباره تداوم فعالیت دانشکده‌ها و مؤسسات این دو دانشگاه حاصل نشده است. وی همچنین از دانش‌آموزان پایه دوازدهم خواست برای محروم‌نشدن از تحصیل در سال جاری، در روند همسان‌سازی تحصیلی اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش عالی سوریه ثبت‌نام کنند.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه در دیداری با مردم شهر عامودا از ادامه تلاش‌ها برای یافتن راهکاری مناسب به‌منظور تداوم فعالیت دانشکده‌ها و مؤسسات دانشگاه کوبانی و «روژآوا» خبر داد و اعلام کرد که هنوز توافق نهایی درباره وضعیت این مراکز آموزشی حاصل نشده است.

«مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه در دیدار با ساکنان شهر عامودا، ضمن بررسی تحولات اخیر، درباره مشکلات موجود و راهکارهای عبور از آن‌ها با شرکت‌کنندگان گفت‌وگو کرد. حاضران نیز در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای حل مسائل مطرح‌شده ارائه کردند.

عبدی در این دیدار با اشاره به وضعیت دانشگاه «کوبانی» و دانشگاه «روژآوا» اعلام کرد که تلاش‌ها برای دستیابی به راهکاری مناسب جهت تضمین ادامه فعالیت دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته به این دو دانشگاه همچنان ادامه دارد، اما تاکنون توافق نهایی درباره وضعیت آن‌ها حاصل نشده است.

وی همچنین درباره وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوازدهم و داوطلبان ورود به دانشگاه تأکید کرد که دانش‌آموزان مقطع آمادگی باید در چارچوب روند همسان‌سازی و تطبیق تحصیلی که امسال از سوی وزارت آموزش عالی سوریه اعلام شده است، ثبت‌نام کنند.

عبدی با اشاره به ضرورت جلوگیری از محروم‌شدن دانش‌آموزان از ادامه تحصیل در سال جاری، توضیح داد که ثبت‌نام در این روند به آن‌ها امکان می‌دهد فرصت تحصیلی امسال خود را از دست ندهند.

وی در پایان تأکید کرد که تا زمان دستیابی به راهکاری نهایی درباره تداوم فعالیت دانشکده‌ها و مؤسسات دانشگاه «کوبانی» و «روژآوا» در سال تحصیلی آینده، دانش‌آموزان باید مراحل ثبت‌نام اعلام‌شده را انجام دهند.