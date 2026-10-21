به گزارش کردپرس، اصغری در جلسه کمیته فنی چغندرقند استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه کشاورزی امروز نیازمند همگامی با تحولات نوین است، اظهار کرد: رعایت دقیق الگوی کشت، حفظ تعادل در زنجیره تولید و انطباق برنامه‌ریزی‌ها با شرایط اقلیمی از اصول خدشه‌ناپذیر برای پایداری تولید این محصول راهبردی است.

وی با اشاره به ضرورت گسترش کشاورزی قراردادی افزود: برای بهره‌وری بهتر، تدوین یک چارچوب استاندارد و جامع در تراز ملی ضروری است؛ چارچوبی پایه که جزئیات و الزامات اجرایی آن بتواند متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های جغرافیایی هر استان بومی‌سازی شود.

مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اطمینان‌بخشی به بهره‌برداران درباره تأمین نهاده‌های مورد نیاز تصریح کرد: بذر چغندرقند پاییزه به میزان کافی ثبت سفارش شده و بخش عمده آن وارد کشور، نمونه‌برداری و میان کشاورزان توزیع شده است؛ بنابراین هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد.

اصغری با تأکید بر اینکه آذربایجان‌غربی قطب نخست تولید چغندرقند بهاره در کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: همچنین اقدامات لازم برای تأمین و توزیع بذر بهاره نیز آغاز شده و چغندرکاران دغدغه‌ای برای اجرای الگوی کشت مصوب نخواهند داشت.

وی همچنین به موضوع عیارسنجی محصول تحویلی و نقش تشکل‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: با واگذاری فرآیند عیارسنجی به اتاق اصناف کشاورزی، تلاش می‌شود با هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های متولی و تشکل‌ها، سنجش کیفی محصول با بیشترین شفافیت و دقت ممکن انجام شود تا ضمن صیانت کامل از حقوق کشاورزان، انگیزه تولیدکنندگان تقویت شود.

گفتنی است؛ امروز استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت توجه به سیاست‌های احیای دریاچه مانع برگزاری جشنواره چغندرقند در میاندوآب شد و گفت: هیچ گونه مجوزی برای برگزاری این جشنواره صادر نخواهد شد.