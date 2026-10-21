۲۴ میلیون دینار قاچاق در مرز باشماق مریوان کشف شد

سرویس کردستان - فرمانده مرزبانی کردستان از کشف ۲۴ میلیون و ۸۰۱ هزار دینار قاچاق به ارزش بیش از ۴۲ میلیارد ریال در پایانه مرزی باشماق مریوان خبر داد و گفت: در این رابطه یک راننده دستگیر و یک دستگاه کشنده توقیف شد.

به گزارش کرد پرس، سردار احمدرضا حاتمی اظهار کرد: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی باشماق، در جریان کنترل و پایش ترددهای مرزی و مقابله با قاچاق ارز، هنگام بازرسی خودروهای ورودی به کشور به یک دستگاه کشنده مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو، ۲۴ میلیون و ۸۰۱ هزار دینار را کشف کردند که به صورت ماهرانه در کابین خودرو جاسازی شده بود.

فرمانده مرزبانی کردستان ادامه داد: پس از کشف محموله، راننده خودرو دستگیر و وسیله نقلیه نیز توقیف شد.

حاتمی با اشاره به ارزش محموله کشف شده گفت: ارزش این میزان ارز بر اساس نظر کارشناسان، ۴۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات کنترلی در مرزهای استان اظهار کرد: مرزبانان با تشدید نظارت بر ترددهای مرزی و مقابله با قاچاق ارز، برخورد با تخلفات در مرزهای رسمی را در دستور کار دارند.