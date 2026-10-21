استاندار آذربایجان غربی مانع برگزاری جشنواره چغندر میاندوآب شد

به گزارش کردپرس، دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با صدور اطلاعیه‌ای از لغو برگزاری هرگونه جشنواره‌ای درخصوص چغندرقند خبرداد.



دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در رابطه با مطالب منتشر شده درخصوص برگزاری جشنواره چغندرقند در شهرستان میاندوآب، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ‌گونه مجوزی برای برگزاری این جشنواره صادر نشده و نخواهد شد.



دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به سیاست‌های احیای دریاچه، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست کرد تا ضمن پیگیری اخبار و اطلاعات مرتبط از منابع رسمی و معتبر، در فرهنگ سازی اصلاح الگوی کشت و مشارکت همگانی ‌برای کاهش مصرف آب و احیای دریاچه ارومیه اهتمام ویژه داشته باشند.



گفتنی است؛بنا بر اعلام جهاد کشاورزی آذربایجان غربی امسال تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن چغندر در استان پیش‌بینی شده و تا ۲۵ مهرماه، بالغ بر ۴۱۷ هزار و ۵۸۴ تن از این محصول با میانگین عیار ۱۵.۶۱ درصد و ارزش ۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان خریداری شده که تاکنون ۹۰ درصد بهای آن به حساب کشاورزان واریز شده است.