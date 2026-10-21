برگزاری نمایشگاه خیابانی کاريکاتور در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ نمایشگاه خیابانی کاريکاتور با محوریت فرهنگ ایثار و مقاومت، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نمایشگاه خیابانی کاریکاتور در شهر کرمانشاه آغاز به کار کرد.

به گزارش کردپرس؛ در این نمایشگاه آثار فاخر و مفهومی هنرمندان کاریکاتوریست به نمایش گذاشته شده است.

در این آثار موضوعاتی پیرامون جنگ تحمیلی، ایستادگی ملت ایران، پیامدهای جنگ را با زبانی طنز، تلخ و انتقادی اما عمیق به تصویر کشیده است.

برپایی چنین رویدادهایی گامی در جهت هنرمندانه کردن فضای شهری است و نقشی کلیدی در انتقال مفاهیم ارزشمند مقاومت به نسل‌های جوان و نوجوان ایفا می‌کند.