رایزنی ایران و عراق برای رفع ابهام فنی و بازگشایی مرز چذابه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: رایزنی‌ها با طرف عراقی برای شفاف‌شدن شرایط فنی مرز چذابه و بررسی امکان بازگشایی مسیر تجاری این گذرگاه در جریان است.

به گزارش کرد پرس، شهلا عموری افزود: مرز چذابه در بخش‌های مسافری و تجاری تا اطلاع ثانوی مسدود است و هنوز زمان دقیقی برای بازگشایی آن اعلام نشده است.

وی افزود: اتاق بازرگانی اهواز پیگیری‌های لازم را برای روشن‌شدن جزئیات شرایط فنی مطرح‌شده از سوی طرف عراقی و رفع موانع موجود انجام می‌دهد؛ با این حال، تا اعلام موضع رسمی و نهایی طرف عراقی، نمی‌توان درباره زمان بازگشایی این گذرگاه اظهارنظر قطعی کرد.

عموری با اشاره به اهمیت چذابه در انتقال کالاهای ایرانی به بصره و استان‌های جنوبی عراق گفت: تداوم بسته‌بودن این مرز می‌تواند زمان حمل، هزینه ترانزیت و روند تأمین کالاهای مصرفی و مصالح ساختمانی بازار عراق را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: تجربه توقف پیشین فعالیت مرزهای شلمچه و چذابه نشان داده است که هماهنگی مستمر مسئولان دو کشور می‌تواند به رفع موانع و ازسرگیری مبادلات تجاری منجر شود؛ هرچند بازگشایی مجدد به تکمیل اقدامات فنی و اعلام رسمی طرف عراقی وابسته است.

تردد از شلمچه ادامه دارد

رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: تا تعیین تکلیف نهایی چذابه، تردد تجار و مسافران از پایانه مرزی شلمچه انجام می‌شود و فعالان اقتصادی باید برنامه حمل بار و سفر خود را بر اساس اطلاعیه‌های رسمی تنظیم کنند.

وی از تجار و صادرکنندگان خواست که برای جلوگیری از تجمع و اتلاف زمان، از مراجعه بدون هماهنگی به چذابه خودداری کنند و وضعیت مرز را پیش از حرکت بررسی کنند.

پیوند تجاری خوزستان و جنوب عراق

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق یادآور شد: خوزستان با استان‌های بصره و میسان عراق مرز مشترک دارد و مبادلات دو طرف در حوزه‌های تجارت، کشاورزی، صنعت، گردشگری سلامت و فرهنگ در حال توسعه است. مصالح ساختمانی، مواد غذایی، تره‌بار، لبنیات، آهن‌آلات و کالاهای مصرفی از اقلام اصلی صادراتی ایران به عراق از طریق گمرکات خوزستان‌اند.

عموری تأکید کرد: پیگیری‌ها با هدف حفظ روند تجارت خوزستان با عراق، کاهش فشار بر صادرکنندگان و بازگشت هرچه سریع‌تر تردد مسافران و کالا به روال عادی ادامه دارد.