استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه از توانمندی زنان در مسئولیت‌های مدیریتی به‌طور قابل توجهی استفاده شده است،گفت: ۱۱ درصد از مدیران ارشد آذربایجان‌غربی را زنان تشکیل می‌دهند.

به گزارش کردپرس، در دیدار پروین داداندیش رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، موضوع حضور زناندر سطوح مدیریتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

رضا رحمانی با بیان اینکه تاکنون ٣فرماندار زن در استان منصوب شده‌اند، افزود: در ادامه این روند، روز گذشته نیز یک زن به‌عنوان مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان منصوب شد.



رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نیز با اشاره به سهم زنان در مدیریت ارشد آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: ۱۱ درصد از مدیران ارشد استان را زنان تشکیل می‌دهند که این میزان در مقایسه با میانگین سایر استان‌ها قابل توجه است.



پروین داداندیش با اعلام اینکه میانگین حضور زنان در مدیریت ارشد استان‌های کشور حدود ٣درصد است، افزود: آذربایجان‌غربی با سهم ۱۱ درصدی از نظر به‌کارگیری زنان در مسئولیت‌های مدیریتی، وضعیت متفاوتی نسبت به میانگین کشوری دارد.





