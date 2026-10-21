فرهنگ ایثار و شهادت پشتوانه اقتدار ایران است

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع):

سرویس کردستان - فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در حفظ اقتدار و امنیت کشور، گفت: مقاومت ملت ایران و ایستادگی خانواده های شهدا، از مهم ترین سرمایه های نظام اسلامی در برابر تهدیدها و توطئه های دشمنان است.

به گزارش کرد پرس، سردار امان الله گشتاسبی در اجلاسیه ۵۰۱ شهید شهرستان قروه که در چارچوب برنامه های کنگره بزرگداشت پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ جهاد و شهادت، شالوده اصلی انقلاب اسلامی و پشتوانه ای مستحکم برای مقابله با توطئه های دشمنان است.

وی با اشاره به جایگاه شهادت در اندیشه اسلامی، افزود: ملت ایران با تکیه بر این فرهنگ اصیل و برخورداری از روحیه مقاومت، توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای نظام سلطه ایستادگی کند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با یادآوری رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: جوانان ایران اسلامی با حضور خالصانه در میدان های نبرد و نثار جان خود، از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.

سردار گشتاسبی همچنین خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران را الگوهای ماندگار صبر، بصیرت و فداکاری دانست و بر ضرورت انتقال آرمان ها و سیره شهدا به نسل جوان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و مقاومت مسئولیتی همگانی است، بیان کرد: باید با تقویت این ارزش ها در جامعه، زمینه آشنایی نسل های آینده با آرمان های شهدا و نقش آفرینی آنان در پاسداری از کشور فراهم شود.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) در ادامه با اشاره به فشارها و تهدیدهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تقویت وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد و گفت: تعامل و همراهی مردم و مسئولان در کنار حفظ روحیه انقلابی، می تواند زمینه ساز عبور از چالش ها و دستیابی به موفقیت های بیشتر باشد.