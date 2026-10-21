نهاد برتان پس از ۳۱ سال از زندان آزاد شد + فیلم

نهاد برتان پس از ۳۱ سال حبس از زندان شماره یک تکیرداغ آزاد شد. او هنگام خروج گفت تا زمانی که عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان آزاد نشوند، نمی‌توان از «خوشحالی کامل» سخن گفت و از جامعه خواست از روند صلح و جامعه دموکراتیک حمایت کند.

به گزارش کردپرس، خانواده نهاد برتان، اعضای انجمن همیاری و همبستگی با خانواده‌های زندانیان منطقه مرمره (MATUHAYDER)، نمایندگان احزاب سیاسی و اعضای سازمان‌های مدنی هنگام آزادی او مقابل زندان حضور یافتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم شعار «زنده‌باد مقاومت زندان‌ها» سر دادند و پس از سخنرانی‌ها، کبوترهای سفید را به پرواز درآوردند.

جاهد دیرک، رئیس مشترک شعبه تکیرداغ انجمن MATUHAYDER، در سخنرانی خود به روند صلح و جامعه دموکراتیک اشاره کرد و گفت: «دوستان ما بیش از ۳۰ سال در زندان‌ها مقاومت کردند. مهم‌ترین خواسته ما این است که آزادی جسمانی همه آنان تأمین و در چارچوب این روند آزاد شوند.»

نهاد برتان نیز پس از آزادی گفت: «هنگام خروج، ۱۲ در را پشت سر گذاشتم. همه دوستانمان سلام رساندند. تنها خواسته کسانی که با من در یک بند بودند و دیگر دوستانمان این است که در کنار مردم خود باشند و مبارزه را همراه آنان ادامه دهند.»

او افزود: «خوشحالی ما نیمه‌تمام است؛ زیرا نیمی از قلبمان هنوز در زندان‌هاست. عبدالله اوجالان همچنان در امرالی نگهداری می‌شود. تا زمانی که در درجه نخست آقای اوجالان و سپس همه دوستانمان به آزادی نرسند، نمی‌توانیم از خوشحالی سخن بگوییم.»

برتان با اشاره به ادامه روند صلح و جامعه دموکراتیک گفت: «اکنون روندی در جریان است و انتظار داریم جامعه و مردم ما از آن حمایت کنند. اگر ما زندانیان امروز چنین روحیه‌ای داریم، آن را مدیون مبارزه همین مردم هستیم.»

پس از این مراسم، حاضران با خودروهای خود به‌صورت کاروانی راهی شهرستان چورلو در استان تکیرداغ شدند. برتان در آنجا نیز با حضور گروهی از شهروندان و سردادن شعار «زنده‌باد مقاومت زندان‌ها» استقبال شد.

گفتنی است، نهاد برتان سال ۱۹۹۵ در ازمیر بازداشت و سپس به حبس ابد محکوم شد. براساس اطلاعات منتشرشده، او باید در سپتامبر ۲۰۲۵ آزاد می‌شد، اما آزادی‌اش ابتدا هفت ماه و سپس شش ماه دیگر به تعویق افتاد.

برتان سرانجام پس از ۳۱ سال حبس از زندان شماره یک تکیرداغ آزاد شد.