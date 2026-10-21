خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 29ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۳:۰۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 29ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 29ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی نهاد برتان پس از ۳۱ سال از زندان آزاد شد + فیلم خبر بعدی نماینده ارومیه: فشار معیشتی بر خانوارها /فاصله دستمزد و نرخ تورم روزافزون است
دیدگاه کاربران