استاندارد، زیربنای توسعه تجارت و کاهش هزینه های تولید است

سرویس کردستان - مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نقش استاندارد در توسعه اقتصادی گفت: رعایت الزامات استاندارد، علاوه بر ارتقای کیفیت کالاها و افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی، زمینه توسعه تجارت و کاهش هزینه های تولید را فراهم می کند.

به گزارش کرد پرس، هادی شفیعی گل در همایش روز جهانی استاندارد در سنندج، با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر» گفت: تحقق این چشم انداز مستلزم همکاری دولت و صنعتگران برای حرکت به سمت جامعه ای هوشمندتر، بهره ورتر و پایدارتر است و استاندارد در این مسیر نقش زبان مشترک را ایفا می کند.

وی اظهار کرد: امروزه علاوه بر کیفیت محصولات، نحوه تولید، میزان مصرف انرژی، حجم ضایعات و قیمت تمام شده کالاها نیز اهمیت دارد و حرکت جهانی از انرژی های فسیلی به سمت انرژی های تجدیدپذیر، بیانگر تغییر رویکردها در حوزه تولید و مصرف است.

شفیعی گل با بیان اینکه رویکرد سازمان ملی استاندارد از کنترل کیفیت به سمت گسترش فرهنگ کیفیت حرکت کرده است، افزود: در این مسیر، اجرای نظام مقررات فنی و ارزیابی محصولات و خدمات بر اساس سطح ریسک در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ارزیابی انطباق بر مبنای سطح ریسک محصولات، فرآورده ها و خدمات می تواند هزینه های نظارتی دولت و هزینه های واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش دهد و زمینه استفاده مؤثرتر از منابع را فراهم کند.

شفیعی گل همچنین به جایزه ملی کیفیت ایران اشاره کرد و گفت: در طراحی این جایزه، تجربه ۸۲ کشور دارای جایزه ملی کیفیت، از جمله تجربه های مرتبط با جایزه مالکوم بالدریج و جایزه دمینگ، بررسی شده است.

وی افزود: جایزه ملی کیفیت ایران هر سال در ۱۸ آبان، هم زمان با روز ملی کیفیت، به واحدهای کیفیت مدار اعطا می شود.

این مسئول سازمان ملی استاندارد با تأکید بر ضرورت ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، بیان کرد: هدف آن است که تولیدکنندگان ایرانی با بهره گیری از استانداردها، محصولاتی ایمن تر و کم هزینه تر تولید کنند و توان رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند.

مبادلات تجاری پنج میلیارد دلاری از مرزهای کردستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز استاندارد را زبان مشترک تجارت و کسب وکار دانست و گفت: پارسال چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تن کالا در قالب صادرات، واردات و ترانزیت به ارزش پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از مرزهای استان مبادله شد.

ارسلان ازهاری اظهار کرد: استاندارد به حوزه خاصی محدود نیست و در بخش های مختلف زندگی، از بهداشت و ساخت وساز تا تولید کالا و ارائه خدمات، اهمیت دارد.

وی افزود: وجود نشان استاندارد به معنای تأیید کیفیت و فرآیند تولید کالا از سوی مرجع ذی صلاح است و نظارت مستمر نیز برای حفظ کیفیت و اطمینان مصرف کنندگان ضرورت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، ارتقای سلامت جامعه، بهبود کیفیت زندگی و افزایش رقابت پذیری محصولات در بازارهای بین المللی را از کارکردهای استاندارد برشمرد و گفت: رعایت الزامات استاندارد به واحدهای تولیدی کمک می کند جایگاه خود را در بازارهای داخلی و خارجی تثبیت کنند.

ازهاری با اشاره به نقش هماهنگی دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی در توسعه مبادلات تجاری استان ادامه داد: عملکرد مرزهای کردستان در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت حاصل همکاری بخش های مختلف است و استمرار این روند به تقویت زیرساخت ها و ارتقای کیفیت کالاها نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی اظهار کرد: در دوره مورد اشاره، بیش از ۱۸ هزار تن کالای اساسی از مرزهای استان وارد شد و افزون بر تأمین نیاز استان، حدود ۱۱ هزار تن از این کالاها بنا به درخواست سایر استان ها به آن مناطق ارسال شد.

معاون استاندار کردستان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت های آزمایشگاهی گفت: پیش از این، برخی دستگاه های اجرایی کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و منابع مالی را از موانع انجام سریع تر آزمایش ها اعلام کرده بودند. در پیگیری های انجام شده، مقرر شد آزمایش ها در داخل استان انجام شود تا دستگاه های مسئول بتوانند ظرف پنج روز نظر خود را اعلام کنند.

ازهاری افزود: با افتتاح آزمایشگاه مورد اشاره در این همایش، پیش بینی می شود زمان اعلام نتایج و نظر کارشناسی به دو روز کاهش یابد؛ البته تسریع در فرآیندها نباید به کاهش کیفیت آزمایش ها و ارزیابی ها منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت کالاهای صادراتی بیان کرد: صدور گواهی استاندارد پایان مسئولیت نیست و نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی و کیفیت محصولات برای حفظ بازارهای صادراتی ضرورت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین خواستار توجه بیشتر به تدوین استانداردهای مورد نیاز در حوزه هایی مانند فرآوری و عرضه مواد غذایی شد و گفت: استان آمادگی دارد از محل اعتبارات پژوهشی، از تدوین استانداردهای مورد نیاز حمایت کند.

نظارت مستمر بر تولید و توسعه فرهنگ کیفیت

مدیرکل استاندارد کردستان نیز با قدردانی از فعالیت واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی در شرایط دشوار اقتصادی گفت: استمرار فعالیت این مجموعه ها در حوزه تولید، نمونه برداری، آزمون و کنترل کیفیت، نقش مهمی در حفظ جریان تولید و اعتماد عمومی داشته است.

مهدی سحری اظهار کرد: واحدهای تولیدی استان با وجود مشکلات اقتصادی به فعالیت خود ادامه دادند و آزمایشگاه های همکار نیز فرآیند نمونه برداری و آزمون را به صورت مستمر دنبال کردند.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی از ارکان اصلی اقتصاد استان و کشور هستند، افزود: هدف مجموعه استاندارد، فراهم کردن زمینه عرضه محصولات و خدمات کردستان در بازارهای ملی و جهانی است و در این زمینه، برخی واحدهای استان توانسته اند به جایگاه قابل توجهی دست یابند.

مدیرکل استاندارد کردستان ادامه داد: در یک سال گذشته، بازرسی از واحدهای تولیدی و آزمایشگاه های همکار، آزمون کالاهای صادراتی و وارداتی، آموزش مدیران و کارشناسان، بازنگری استانداردها و آزمون وسایل سنجش سبک در محل عرضه انجام شده است.

سحری نظارت مستمر بر عملکرد آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت کالاها، افزایش اعتماد مصرف کنندگان و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد دنبال شده است.

وی با اشاره به ارتباط استاندارد با مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: استفاده از کالاهای استاندارد، از مصالح ساختمانی تا تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، می تواند در کاهش مصرف انرژی مؤثر باشد.

مدیرکل استاندارد کردستان تأکید کرد: گسترش فرهنگ استاندارد و توجه به کیفیت در فرآیند تولید و مصرف، علاوه بر افزایش ایمنی و رضایت مصرف کنندگان، زمینه استفاده بهینه از منابع و ارتقای رقابت پذیری اقتصاد استان را فراهم می کند.