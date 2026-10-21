هشدار درباره تخریب اکوسیستم دریاچه وان + فیلم

شرکت‌کنندگان در نشست حفاظت از دریاچه وان، با هشدار درباره آلودگی‌های صنعتی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب مناطق طبیعی اطراف دریاچه، خواستار همکاری نهادهای مدنی و عمومی برای حفاظت از اکوسیستم و میراث فرهنگی منطقه شدند.

به گزارش کردپرس، شهرداری توشبا با ابتکار کمیسیون حفاظت از دریاچه وان، نشستی با عنوان «حفاظت از دریاچه وان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای گردشگری منطقه و صیانت از عرصه‌های فرهنگی» برگزار کرد.

نمایندگان سازمان‌های محیط‌زیستی و شماری از شهروندان در این نشست که در سالن شورای شهرداری توشبا برگزار شد، حضور یافتند. برنامه با نمایش اسلایدهایی درباره وضعیت دریاچه وان آغاز شد.

حفاظت از دریاچه با مشارکت سازمان‌یافته

تونجر ساغینچ، عضو کمیسیون حفاظت از دریاچه وان شهرداری توشبا، گفت حفاظت از این پهنه آبی نیازمند اقدام مشترک و سازمان‌یافته شهرهای واقع در حوضه دریاچه است.

او گفت: «اگر بتوانیم ارزش‌های موجود در شهرهای حوزه دریاچه وان را از طریق مبارزه‌ای سازمان‌یافته حفظ کنیم، قادر به حفاظت از دریاچه نیز خواهیم بود. همراهی سازمان‌های جامعه مدنی در این مسیر برای ما بسیار مهم است.»

ساغینچ با اشاره به پیشینه تاریخی توشبا افزود: «این شهرستان در طول تاریخ میزبان تمدن‌های متعددی بوده است. از میراث فرهنگی خود محافظت خواهیم کرد و در برابر کسانی که می‌خواهند تاریخ را از میان ببرند، می‌ایستیم و موضوع را از مسیر حقوقی پیگیری می‌کنیم.»

آلودگی صنعتی و لزوم حمل‌ونقل سبز

گلبهار دوغان از کمیسیون محیط‌زیست کانون وکلای وان، در این نشست درباره شیوه تصفیه آلودگی‌ها و پساب‌های ناشی از شهرک صنعتی پرسش‌هایی مطرح کرد.

محمد بینگول از دانشکده دریانوردی دانشگاه یوزونجو ییل وان نیز بر ضرورت ایجاد «کریدور کشتیرانی سبز» در دریاچه وان تأکید کرد و خواستار راه‌اندازی سفرهای دریایی سازگار با محیط‌زیست شد.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز اکوسیستم دریاچه را تهدید می‌کند

احمد اورتاکچی، عضو کمیسیون شهرسازی هماهنگی استانی اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه (TMMOB) در وان، به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف دریاچه و ازبین‌رفتن عرصه‌های طبیعی اشاره کرد.

او هشدار داد ادامه این وضعیت، تعادل طبیعی دریاچه وان را برهم زده و اکوسیستم آن را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرده است.

این نشست پس از ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شرکت‌کنندگان به پایان رسید.