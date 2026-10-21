تداوم بن‌بست پارلمان، فعالیت دولت انتقالی، نبود قانون اساسی و چندپارگی ساختارهای امنیتی، آینده سیاسی و حقوقی اقلیم کردستان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی، مالی و امنیتی را بیش از گذشته مطرح کرده است.

به گزارش کردپرس به نوشته شارپرس، در پی فلج‌شدن چهار ساله پارلمان اقلیم ــ شامل دو سال تمدید دوره پارلمان و دو سال پس از انتخابات که پارلمان در آن فعالیتی نداشته است ــ در کنار تداوم فعالیت دولت انتقالی و وجود خلأ قانون اساسی، اقلیم عملاً در معرض خطر فروپاشی قرار گرفته است.

این گزارش تأکید می‌کند که دوگانگی قانونی و نبود قانون اساسی اقلیم، بزرگ‌ترین کارت فشار را در اختیار طرف‌های بغداد قرار داده تا مشروعیت نهادهای اقلیم کردستان را زیر سؤال ببرند. تناقض قانون اساسی؛ مطالبه حقوق در بغداد و فراموشی وظایف در داخل این گزارش می‌گوید کردها نمی‌توانند در بغداد خواستار پایبندی به قانون اساسی باشند، اما در داخل خود، ماده ۱۲۰ همین قانون اساسی را برای نزدیک به ۲۱ سال اجرا نکنند.

در این گزارش آمده است: «این دوگانگی سیاسی و قانونی، عامل اصلی تضعیف جایگاه کردها در مذاکرات فشرده با دولت فدرال است؛ زیرا بیش از دو دهه پس از تصویب قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵، اقلیم همچنان قانون اساسی خاص خود را ندارد.

این وضعیت باعث شده جریان‌های ملی‌گرا و تمرکزگرا در بغداد از خلأ قانونی داخلی اقلیم به‌عنوان ابزاری علیه مشروعیت نهادهای کردستان استفاده کنند و اعتبار روندهای قانونی آن را زیر سؤال ببرند.» هویت واقعی نیروها؛ پلیس برای منتقدان است یا حفاظت از شهروندان؟ این گزارش با اشاره به آمارهای امنیتی، پرده از زخم قدیمی چندپارگی ساختار امنیتی برمی‌دارد و تأکید می‌کند که نیروهای مسلح، امنیتی و اطلاعاتی متعلق به حزب، رهبر یا منطقه‌ای خاص نیستند.

در این راستا، معیارهای ملی برای تفکیک وظایف نیروها در چارچوب حاکمیت مدنی و قانون مشخص شده و تأکید می‌شود که وظیفه اصلی پیشمرگه، حفاظت از مردم و میهن است، نه حفاظت از سهم حزبی یا تثبیت موازنه قدرت میان جناح‌های مختلف.

درباره پلیس و نیروهای امنیت داخلی نیز آمده است که پلیس ابزار اجرای قانون، حفاظت از شهروندان و حقوق مدنی است، نه ابزاری برای بازداشت، نظارت و کنترل صدای منتقدان و مخالفان سیاسی. در مورد نیروهای امنیتی نیز تأکید شده است که این نیروها باید نهادی ملی برای مقابله با تروریسم و جرم و تأمین امنیت باشند، نه ابزاری برای حفاظت از مناطق نفوذ سیاسی و تقسیم جغرافیای اقلیم بر اساس خطوط حزبی.

در خصوص دستگاه اطلاعاتی نیز گزارش معتقد است پیام و مأموریت این دستگاه باید صرفاً حفاظت از موجودیت اقلیم و شناسایی تهدیدهای خارجی باشد، نه جمع‌آوری پرونده‌های سیاسی، جاسوسی و اعمال فشار بر مخالفان داخلی به نفع احزاب.

گزارش درباره وجود دو زنجیره فرماندهی موازی و دو دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جداگانه تحت یک نام واحد می‌گوید: «این وضعیت نشان می‌دهد اصلاحات پیشین صرفاً اداری بوده و عملیاتی نبوده‌اند؛ زیرا نیروها همچنان از یک نگرش ملی برخوردار نشده‌اند.» مسئولیت مشترک؛ اقلیم امانت عمومی است، نه غنیمت حزبی در بخش مهم دیگری از گزارش، مفهوم حفاظت از میهن از چارچوب محدود حزبی خارج شده و با لحنی هشدارآمیز تأکید می‌شود: «این موجودیت یک امانت ملی است. مسئولیت حفاظت از آن تنها بر عهده پیشمرگه یا احزاب سیاسی نیست، بلکه مسئولیتی عمومی و مشترک است که بر دوش همه اقشار جامعه قرار دارد؛ یعنی حفاظت از اقلیم بر عهده نهادها، مسئولان، نمایندگان پارلمان، قضات، روزنامه‌نگاران، معلمان، فعالان مدنی و هر شهروندی است که به قانون و مشروعیت باور دارد.»

گزارش همچنین هشدار می‌دهد که سکوت در برابر فلج‌شدن پارلمان، تداوم بدون پایان دولت سرپرست و پایان یافتن دوره قانونی نهادهای نظارتی، باعث می‌شود موجودیت اقلیم به‌تدریج از محتوای دموکراتیک خود تهی شود.

در این گزارش آمده است که زمانی که شهروندان اعتماد خود را به صندوق‌های رأی از دست بدهند و ببینند احزاب قوانین را برای منافع کوتاه‌مدت خود تغییر می‌دهند، بزرگ‌ترین تهدید داخلی برای آینده اقلیم شکل خواهد گرفت. گزارش تأکید می‌کند: «ایجاد قانون اساسی و ملی‌کردن نیروها، تنها راه نجات اقلیم کردستان از این روند فروپاشی اداری است که اکنون در برابر آن قرار گرفته است.»

مسئولیت دولت فدرال بخش دیگری از گزارش به دولت عراق اختصاص دارد و می‌گوید دولت فدرال مسئولیت قانونی برای حفاظت از نظام فدرال و دموکراتیک عراق دارد.

به گفته گزارش، بغداد نباید از ضعف‌های داخلی اقلیم برای کاهش حقوق قانون اساسی، بازگشت به تمرکزگرایی یا استفاده از حقوق و بودجه به‌عنوان ابزار فشار بر شهروندان استفاده کند. در مقابل، دولت اقلیم نیز باید داده‌ها و درآمدهای خود را شفاف کند، تعهدات مالی را اجرا کرده و اختلافات را از طریق قانون اساسی و قوانین حل‌وفصل کند.

گزارش تأکید می‌کند روابط اربیل و بغداد باید بر پایه مشارکت فدرال، حقوق و وظایف متقابل، شفافیت و توافق‌های بلندمدت باشد، نه فشار و توافق‌های موقت. محدود کردن اختیارات دولت انتقالی بخش دیگری از گزارش تأکید می‌کند که قوانین و سازوکارهای قانون اساسی ایجاب می‌کنند دولت انتقالی به‌شدت حدود اختیارات خود را رعایت کند.

بر این اساس، تا زمان تشکیل کابینه جدید، دولت نباید بدون وجود یک ضرورت روشن ملی، قراردادهای راهبردی بلندمدت امضا کند، پست‌های عالی را برای دوره‌های طولانی تعیین کند، وام‌های کلان بگیرد یا ساختار نهادهای مستقل را تغییر دهد.

هر تصمیم غیرعادی که در این مرحله اتخاذ می‌شود نیز باید همراه با دلایل، مبنای قانونی و داده‌های مالی آن به‌صورت شفاف برای افکار عمومی منتشر شود. هم‌زمان، سامان‌دهی نظام مالی و امنیت ملی باید در اولویت قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که هیچ وزارتخانه، منطقه، نهاد یا حزبی حق نداشته باشد درآمدهای عمومی را خارج از خزانه واحد دولت جمع‌آوری کند. برای این منظور، باید یک حساب خزانه، یک نظام گمرکی، یک سامانه ثبت مالیات و یک نظام پرداخت حقوق ایجاد شود.

از سوی دیگر، دولت موظف است گزارش‌های دوره‌ای درباره تعداد نیروهای مسلح، ساختار فرماندهی، بودجه، سلاح‌ها و انبارها، میزان پیشرفت روند یکپارچه‌سازی و تمامی شکایت‌ها و موارد نقض قانون را به پارلمان ارائه کند. جزئیات حساس می‌تواند در جلسات محرمانه مطرح شود، اما همچنان باید تحت نظارت قانونی باقی بماند.