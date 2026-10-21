عایشه گل دوغان: اوجالان باید بتواند آزادانه فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشد + فیلم

سخنگوی دم پارتی، بهبود شرایط فعالیت و دیدارهای عبدالله اوجالان را برای تثبیت روند صلح ضروری دانست و خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و دیگر زندانیان سیاسی شد.

به گزارش کردپرس، تشکیلات استانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در استانبول، مراسم سنتی همبستگی خود را با شعار «جامعه آزاد و سازمان‌یافته برای جمهوری دموکراتیک» در محله اوک‌میدانی برگزار کرد.

عارفه چنار، رئیس مشترک تشکیلات استانی دم پارتی در استانبول، در سخنرانی خود به روند صلح و جامعه دموکراتیک پرداخت و گفت فراخوان عبدالله اوجالان بر تلاش برای دستیابی به صلح استوار است.

چنار اظهار کرد پارادایم مطرح‌شده از سوی اوجالان در کردستان سوریه به اجرا درآمده است، اما دولت ترکیه باوجود فراخوان او هنوز گام مورد انتظار را برنداشته است.

درخواست فراهم‌شدن امکان دیدار با اوجالان

عایشه‌گل دوغان، سخنگوی دم پارتی و نماینده شرناخ در مجلس ترکیه، گفت برای دائمی‌شدن روند صلح و جامعه دموکراتیک باید شرایط فعالیت عبدالله اوجالان بهبود یابد.

دوغان افزود باید شرایطی فراهم شود تا اوجالان بتواند با افرادی که خواهان گفت‌وگو با او هستند، ملاقات کند. او همچنین تأکید کرد هیئت‌های تشکیل‌شده در چارچوب این روند باید فعالیت‌های خود را به‌طور مؤثر آغاز کنند.

قانون تصویب شد، زندانیان سیاسی آزاد نشدند

سخنگوی دم پارتی با اشاره به تصویب قانون چارچوب گفت باوجود تصویب این قانون، زندانیان سیاسی همچنان آزاد نشده‌اند. او در این زمینه به صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و دیگر زندانیان سیاسی اشاره کرد.

دوغان خواستار فراهم‌شدن امکان بازگشت افراد در تبعید به کشور و آزادی روزنامه‌نگاران، نویسندگان و کسانی شد که به دلایل سیاسی زندانی شده‌اند: «سیاست‌های کشتار، بازداشت، انتصاب سرپرست به‌جای مدیران منتخب و تبعید که کُردها با آن روبه‌رو شده‌اند، سرنوشت محتوم آنان نیست.»

دوغان افزود مسائل مطرح‌شده را نباید صرفاً در چارچوب امنیتی ارزیابی کرد و تأکید کرد: «آنچه در جریان است، مسئله امنیت نیست؛ مسئله حقوق و آزادی‌هاست.»