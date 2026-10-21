نماینده ارومیه: فشار معیشتی بر خانوارها /فاصله دستمزد و نرخ تورم روزافزون است

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان با هشدار درباره فاصله روزافزون دستمزدها و نرخ تورم به خانه ملت گفت: قدرت خرید بازنشسته ها، کارگران و کارمندان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و این وضعیت اصلا قابل پذیرش نیست و دولت نباید بگذارد این موضوع به بحران تبدیل شود.

وی با اشاره به آمار رسمی تورم افزود: افزایش سالانه حقوق‌ها هیچ‌گاه نتوانسته همپای گرانی کالاها و خدمات حرکت کند و در عمل هر سال فشار معیشتی بر خانوارها بیشتر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این ناهماهنگی باعث شده بسیاری از شاغلان حتی با داشتن درآمد، در تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان بمانند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید به جای اتخاذ تدابیر مقطعی و مسکن‌وار، یک سیاست جامع برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها طراحی کند؛ معتقدم افزایش حقوق‌ها باید بر اساس نرخ واقعی تورم محاسبه شود تا هر سال شاهد تکرار این مشکل نباشیم.

وی همچنین به ضرورت حمایت همزمان از تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: بدون مهار تورم، هر افزایش دستمزدی در کوتاه‌مدت بی‌اثر می‌شود؛ بنابراین دولت باید با کنترل قیمت‌ها، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و مبارزه با گران‌فروشی، فضایی فراهم کند که افزایش حقوق به بهبود واقعی معیشت منجر شود.

این نماینده مجلس از عدم اجرای کامل قانون‌های حمایتی از کارگران انتقاد کرد و خواستار تشکیل کارگروه برای بازنگری در نظام حقوق و دستمزد شد؛ چرا که تداوم این وضعیت می‌تواند به نارضایتی گسترده و کاهش بهره‌وری نیروی کار منجر شود.

وی بر لزوم پاسخگویی دولت در قبال وعده‌های معیشتی تأکید کرد و گفت که مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای وادار کردن دولت به تدبیر جدی در این زمینه استفاده خواهد کرد. بی‌توجهی به تناسب حقوق و تورم، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد و اعتماد عمومی به همراه دارد./