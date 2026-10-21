معاون وزیر آموزش وپرورش بر توسعه فضاهای ورزشی مدارس تأکید کرد

سرویس کردستان - معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش با تأکید بر ضرورت پیشگیری از پیامدهای کم تحرکی دانش آموزان گفت: توسعه فضاهای ورزشی مدارس، ارتقای سواد حرکتی و مشارکت خانواده ها از محورهای مهم ارتقای سلامت جسمی و روانی نسل دانش آموز است.

به گزارش کرد پرس، مجید جعفری در نشست شورای معاونان، مدیران و رؤسای آموزش وپرورش کردستان، اظهار کرد: تغییر سبک زندگی کودکان و نوجوانان و کاهش فرصت های فعالیت بدنی، ضرورت توجه بیشتر به سلامت دانش آموزان را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به گسترش آپارتمان نشینی، محدودیت فضاهای بازی و افزایش استفاده از فضای مجازی و بازی های دیجیتال، افزود: این عوامل فرصت تحرک بدنی کودکان و نوجوانان را کاهش داده و زمینه افزایش کم تحرکی، اضافه وزن و چاقی را فراهم کرده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش، ارتقای سواد حرکتی از سنین پایین را یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از پیامدهای کم تحرکی دانست و گفت: توجه به وضعیت جسمانی دانش آموزان و فراهم کردن فرصت های مناسب برای فعالیت بدنی باید در برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس مورد توجه قرار گیرد.

جعفری توسعه فعالیت های ورزشی درون مدرسه ای، تشکیل کانون های ورزش و تندرستی، برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی و توانمندسازی معلمان و مدیران را از جمله اقدامات مؤثر در افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های بدنی عنوان کرد.

وی همچنین بر نقش خانواده ها در ارتقای سلامت دانش آموزان تأکید کرد و افزود: آموزش والدین درباره تغذیه سالم، اجرای برنامه های پیشگیرانه و پایش وضعیت سلامت دانش آموزان باید در کنار توسعه فعالیت های ورزشی دنبال شود.

معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی، اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی ایمن و استاندارد، به ویژه در مناطق کم برخوردار، و تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس باید با همکاری دستگاه های مرتبط پیگیری شود.

جعفری بهره گیری از تجربه های موفق معلمان تربیت بدنی و ارزیابی مستمر برنامه های ورزشی مدارس را نیز ضروری دانست و بر نهادینه سازی فعالیت بدنی در سبک زندگی دانش آموزان تأکید کرد.

۱۲۰ هزار مترمربع فضای ورزشی به مدارس کردستان افزوده شد

مدیرکل آموزش وپرورش کردستان نیز در این نشست گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ حدود ۷۷ هزار مترمربع فضای ورزشی به مدارس استان تحویل داده شد و تا مهرماه ۱۴۰۵ نیز ۴۳ هزار مترمربع دیگر به این ظرفیت افزوده شد.

سیدفواد حسینی اظهار کرد: توسعه زیرساخت های ورزشی مدارس از محورهای مهم ارتقای کیفیت فعالیت های تربیت بدنی و افزایش فرصت های ورزشی برای دانش آموزان است.

وی با اشاره به گستردگی مجموعه آموزشی استان، افزود: کردستان حدود ۳۴۰ هزار دانش آموز، ۱۶ هزار کلاس درس و سه هزار و ۲۰۰ مدرسه دارد و ۲۵ هزار معلم و ۷۷۷ دبیر تربیت بدنی در نظام آموزشی استان فعالیت می کنند.

مدیرکل آموزش وپرورش کردستان درباره وضعیت پوشش تخصصی درس تربیت بدنی در مدارس، گفت: در حال حاضر، ۹۸ درصد کلاس های تربیت بدنی مدارس شهری و ۸۶ درصد کلاس های مناطق روستایی با حضور دبیران تخصصی پوشش داده می شود.

حسینی با اشاره به وضعیت سرانه فضای ورزشی دانش آموزی در استان، ادامه داد: کردستان پیش از سال ۱۴۰۴ از نظر این شاخص در رتبه بیست وهشتم کشور قرار داشت و توسعه زیرساخت های ورزشی با هدف بهبود شرایط فعالیت بدنی دانش آموزان دنبال شده است.

وی افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ حدود ۷۷ هزار مترمربع فضای ورزشی به مجموعه مدارس استان تحویل داده شد و با افزوده شدن ۴۳ هزار مترمربع دیگر تا مهرماه ۱۴۰۵، مجموع فضای ورزشی ایجادشده در این دو مرحله به حدود ۱۲۰ هزار مترمربع رسید.

مدیرکل آموزش وپرورش کردستان با تأکید بر اهمیت تناسب امکانات ورزشی با جمعیت دانش آموزی استان، اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی و تقویت پوشش تخصصی درس تربیت بدنی می تواند به ارتقای سلامت دانش آموزان و افزایش دسترسی آنان به فعالیت های ورزشی کمک کند.