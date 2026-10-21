٢ نوجوان ماکویی دیپلم افتخار مسابقه بینالمللی نقاشی محیط زیست را کسب کردند
به گزارش کردپرس، بیستوپنجمین دوره مسابقه بینالمللی نقاشی محیط زیست «جیکیوای» (JQA) ژاپن با موضوع «بیایید به صدای زمین گوش کنیم» و با هدف جلب توجه کودکان و نوجوانان به حفاظت از طبیعت و بازتاب نگاه آنها به چالشهای زیستمحیطی برگزار شد.
رویدادی که در آن ۹ هزار و ۹۰۷ اثر از ۷۲ کشور جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با ارسال ۲۸۰ اثر در آن مشارکت داشت.
بر اساس نتایج نهایی اعلامشده از سوی دبیرخانه بینالمللی این رویداد، «الآی ابراهیمی» ۱۳ ساله و «سارا شکوری» ۱۵ ساله، دو عضو نوجوان مرکز فرهنگیهنری ماکو در استان آذربایجانغربی، توانستند با خلق آثاری خلاقانه و با تکیه بر مفاهیم زیستمحیطی، در میان برگزیدگان جهان قرار گرفته و دیپلم افتخار بخش بینالملل این مسابقه را از آن خود کنند.
در این دوره از رقابتها در مجموع هشت عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور موفق به دریافت جایزه ویژه یونیسف، سه جایزه اول و چهار دیپلم افتخار شدند که استان آذربایجانغربی با ثبت دو افتخار ارزشمند توسط دختران هنرمند ماکویی، نقش پررنگی در موفقیتهای بینالمللی کاروان هنری کانون داشت.
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