به گزارش کردپرس، بیست‌وپنجمین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» (JQA) ژاپن با موضوع «بیایید به صدای زمین گوش کنیم» و با هدف جلب توجه کودکان و نوجوانان به حفاظت از طبیعت و بازتاب نگاه آنها به چالش‌های زیست‌محیطی برگزار شد.

رویدادی که در آن ۹ هزار و ۹۰۷ اثر از ۷۲ کشور جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با ارسال ۲۸۰ اثر در آن مشارکت داشت.

بر اساس نتایج نهایی اعلام‌شده از سوی دبیرخانه بین‌المللی این رویداد، «ال‌آی ابراهیمی» ۱۳ ساله و «سارا شکوری» ۱۵ ساله، دو عضو نوجوان مرکز فرهنگی‌هنری ماکو در استان آذربایجان‌غربی، توانستند با خلق آثاری خلاقانه و با تکیه بر مفاهیم زیست‌محیطی، در میان برگزیدگان جهان قرار گرفته و دیپلم افتخار بخش بین‌الملل این مسابقه را از آن خود کنند.

در این دوره از رقابت‌ها در مجموع هشت عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور موفق به دریافت جایزه ویژه یونیسف، سه جایزه اول و چهار دیپلم افتخار شدند که استان آذربایجان‌غربی با ثبت دو افتخار ارزشمند توسط دختران هنرمند ماکویی، نقش پررنگی در موفقیت‌های بین‌المللی کاروان هنری کانون داشت.