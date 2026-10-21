کردپرس
عاملان مزاحمت و سرقت گوشی از نوجوان سنندجی دستگیر شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۱:۲۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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عاملان مزاحمت و سرقت گوشی از نوجوان سنندجی دستگیر شدند

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی شهرستان سنندج از دستگیری عاملان مزاحمت، ضرب و جرح یک نوجوان و سرقت گوشی تلفن همراه وی خبر داد و گفت: متهمان کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع حادثه شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ کامبیز رستم نیا در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت برای یک شهروند در یکی از محله های سنندج، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل و بررسی موضوع دریافتند چند نفر ضمن ایجاد مزاحمت برای یک شهروند، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه وی کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان سنندج ادامه داد: متهمان هنگام مواجهه با مأموران، در برابر آنان مقاومت کرده و اقدام به قدرت نمایی کردند که مأموران پس از صدور هشدارهای لازم و با رعایت قانون به کارگیری سلاح، متهم اصلی را با شلیک گلوله متوقف کردند.

رستم نیا اظهار کرد: سایر افراد دخیل در این حادثه نیز دستگیر شدند و متهمان برای طی مراحل قانونی به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به انتشار تصاویر این حادثه در فضای مجازی، گفت: عاملان این حادثه در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شدند.

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