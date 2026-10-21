امید به زندگی زنان در کردستان حدود ۲ سال بیشتر از مردان است

سرویس کردستان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بر اساس آمارهای موجود، امید به زندگی زنان در این استان به حدود ۷۶ سال و اندکی بیشتر می رسد که به طور متوسط حدود ۲ سال بالاتر از مردان است.

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به فرارسیدن هفته ملی سلامت بانوان ایران، اظهار کرد: این مناسبت از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه با شعار «سلامت بانوان؛ انتخاب امروز، پشتوانه فردا» برگزار می شود و فرصتی برای توجه بیشتر به سلامت زنان و نقش آن در سلامت خانواده و جامعه است.

وی شاخص امید به زندگی را یکی از معیارهای مهم ارزیابی وضعیت سلامت جمعیت دانست و افزود: بر اساس آمارهای موجود، وضعیت امید به زندگی زنان در کردستان با میانگین کشوری و کشورهای توسعه یافته هم راستا ارزیابی می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری ها، ادامه داد: خدمات بهداشتی و مراقبتی ویژه بانوان در مراکز جامع سلامت شهری و خانه های بهداشت روستایی ارائه می شود و زنان ساکن مناطق دورافتاده نیز تحت پوشش این خدمات قرار دارند.

رحمانی با اشاره به خدمات ارائه شده در این مراکز، گفت: غربالگری، آموزش های سلامت، تشخیص زودهنگام بیماری ها از جمله سرطان پستان و ارجاع برای دریافت خدمات تخصصی، بخشی از برنامه های نظام سلامت استان در حوزه سلامت بانوان است.

وی از زنان استان خواست با مراجعه به خانه های بهداشت و مراکز جامع سلامت، از خدمات رایگان و برنامه های غربالگری متناسب با شرایط خود استفاده کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه سلامت زنان بر سلامت خانواده و جامعه تأثیر مستقیم دارد، افزود: توجه به پیشگیری، افزایش آگاهی عمومی و دسترسی به خدمات بهداشتی می تواند در بهبود سلامت فردی و خانوادگی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه مؤثر باشد.