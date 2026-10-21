۱۱ ترانشه حادثه خیز در سنندج نیازمند ایمن سازی است

سرویس کردستان - شهردار سنندج با اشاره به شناسایی ۱۱ ترانشه حادثه خیز در این شهر گفت: ایمن سازی ترانشه گریزه به عنوان یکی از نقاط پرخطر، به بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار با برآورد قیمت روز، تملک املاک و فراهم شدن مقدمات اجرایی نیاز دارد.

به گزارش کرد پرس، سیدانور رشیدی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای کاهش خطرات ناشی از بارندگی و آب گرفتگی معابر، اظهار کرد: در سطح شهر سنندج ۵۲ نقطه حادثه خیز که احتمال بروز خطر و آب گرفتگی در آنها وجود داشت، شناسایی شده و برای رفع خطر این نقاط اقدام شده است.

وی افزود: علاوه بر این محدوده ها، ۱۱ ترانشه حادثه خیز در شهر وجود دارد که ایمن سازی آنها نیازمند برنامه ریزی و اجرای اقدامات اساسی است.

شهردار سنندج با اشاره به وضعیت ترانشه گریزه، ادامه داد: رفع خطر این محدوده به آزادسازی مسیر و تملک املاک واقع در محدوده اجرای طرح نیاز دارد و شهرداری برای خرید املاک مورد نیاز آمادگی دارد.

رشیدی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را بر اساس برآورد قیمت روز، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تأمین این اعتبار و هماهنگی میان دستگاه های مسئول برای پیشبرد طرح ضروری است.

وی با اشاره به روند تملک املاک در محدوده ترانشه گریزه، اظهار کرد: به گفته مسئولان شهرداری، تاکنون همکاری مورد انتظار از سوی مالکان برای انجام اقدامات مرتبط با اجرای طرح صورت نگرفته است.

شهردار سنندج افزود: همکاران شهرداری بهاران چندین بار با حضور در محل و ارسال اخطار کتبی، از ساکنان خواسته اند برای تشکیل پرونده و دریافت اجاره بهای مسکن تا پایان اجرای طرح به شهرداری منطقه مراجعه کنند.

رشیدی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث احتمالی گفت: با توجه به مخاطرات ناشی از شرایط جوی و احتمال تشدید خطر در نقاط حادثه خیز، ایمن سازی ترانشه گریزه باید با جدیت دنبال شود.

شهردار سنندج ابراز امیدواری کرد با تسهیل روند تملک املاک و تأمین اعتبار مورد نیاز، اقدامات اجرایی برای کاهش خطر در ترانشه گریزه سرعت گیرد و از بروز حوادث احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.